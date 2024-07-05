18/08/2023 16:08

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 145.30 145.80 145.18 歐元/美元 1.0865 1.0894 1.0865 英鎊/美元 1.2713 1.2766 1.2708 美元/瑞郎 0.8796 0.8800 0.8777 美元/港元 7.8285 7.8297 7.8250

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0850 1.0950 1.0820 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 買入英鎊 1.2700 1.2800 1.2660 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數降至23.9萬人，當地勞工市場仍然良好，美國10年期國債孳息率升至4.3%，加上會議紀錄顯示美聯儲局偏向鷹派立場，帶動美匯指數回升至103.50，但暫時在該水平仍然遇到阻力。周內一系列經濟數據預示美國利率至少會在一段時間內保持於高位，市場仍然認為9月的貨幣政策將維持不變，今年是否需要再次加息則要視乎之後的通脹及經濟表現。今天(18日)早上公布的日本7月份全國消費者物價指數(CPI)為3.3%，核心CPI為3.1%，大致符合預期。通脹情況似乎未足以令日本央行改變寬鬆貨幣政策，美日債息差距繼續打壓日圓表現，央行會否干預是關鍵，否則會逐步下試148兌1美元。英國剛公布7月的零售銷售，按月跌1.2%，核心零售銷售亦跌1.4%，兩者跌幅都大過預期。工資增長強勁影響通脹預期，從而支持鎊匯表現，但1.28附近阻力大，不宜高估其表現。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。