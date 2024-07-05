18/08/2023 16:08
《美元走勢－羅明立》央行若不干預，日圓或逐步下試148
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|145.30
|145.80
|145.18
|歐元/美元
|1.0865
|1.0894
|1.0865
|英鎊/美元
|1.2713
|1.2766
|1.2708
|美元/瑞郎
|0.8796
|0.8800
|0.8777
|美元/港元
|7.8285
|7.8297
|7.8250
《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數降至23.9萬人，當地勞工市場仍然良好，美國10年期國債孳息率升至4.3%，加上會議紀錄顯示美聯儲局偏向鷹派立場，帶動美匯指數回升至103.50，但暫時在該水平仍然遇到阻力。周內一系列經濟數據預示美國利率至少會在一段時間內保持於高位，市場仍然認為9月的貨幣政策將維持不變，今年是否需要再次加息則要視乎之後的通脹及經濟表現。
今天(18日)早上公布的日本7月份全國消費者物價指數(CPI)為3.3%，核心CPI為3.1%，大致符合預期。通脹情況似乎未足以令日本央行改變寬鬆貨幣政策，美日債息差距繼續打壓日圓表現，央行會否干預是關鍵，否則會逐步下試148兌1美元。英國剛公布7月的零售銷售，按月跌1.2%，核心零售銷售亦跌1.4%，兩者跌幅都大過預期。工資增長強勁影響通脹預期，從而支持鎊匯表現，但1.28附近阻力大，不宜高估其表現。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0850
|1.0950
|1.0820
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|買入英鎊
|1.2700
|1.2800
|1.2660
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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