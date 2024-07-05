21/08/2023 15:38

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 145.38 145.63 145.15 歐元/美元 1.0884 1.0889 1.0869 英鎊/美元 1.2740 1.2751 1.2723 美元/瑞郎 0.8803 0.8829 0.8800 美元/港元 7.8356 7.8357 7.8319

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0850 1.0950 1.0820 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 買入英鎊 1.2700 1.2800 1.2660 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美匯指數由100以下連續5個星期回升，上周於103.30附近收市。經濟數據理想及通脹回落緩慢令市場預期美國利率將保持高位，美聯儲局的會議紀錄亦顯示再次加息的可能性不低。此外，有評級機構警告美國的債務問題，並調低美國的評級，美股亦由8月初的高位回落4%。其他經濟體的情況無大變化，貨幣政策跟美國類似，存在較大的不確定性，但基本面卻不如美國，匯價表現較差。本周的重點聚焦於2023年全球央行年會，美聯儲主席鮑威爾以及來自全球各地的央行行長將參與討論經濟前景及相關議題。鮑威爾在年會上發表的講話備受市場關注，講話內容可能為美國聯儲局的利率政策提供更明確的信號，對投資來說具有重要意義。美匯指數維持上升勢，但在103.50附近會有阻力，歐元能守住1.0830或有機會短線反彈。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。