22/08/2023 16:31

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 145.65 146.41 145.65 歐元/美元 1.0917 1.0931 1.0905 英鎊/美元 1.2788 1.2801 1.2766 美元/瑞郎 0.8775 0.8792 0.8769 美元/港元 7.8370 7.8393 7.8326

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0850 1.0950 1.0820 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》星期一(21日)市場無重要數據公布，美匯指數略為回落至103邊緣。美國宏觀經濟數據維持強勁，美國10年期國債孳息率曾經升至4.36%附近，可能令美聯儲局轉趨鷹派，但美匯指數在103.50似乎附近遇到阻力，小心短線出現調整，可能目標在102.70。市場重點關注的是美聯儲主席鮑威爾在傑克遜霍爾全球央行年會上發表講話，或為美聯儲利率政策前景提供更多明確訊號。在此之前，投資者的操作將保持審慎。而值得關注的是，今天(22日)稍後FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金會發表講話，及美國7月成屋銷售年化總數的數據將會公布。英鎊近期在1.26低位受到穩定支持，通脹形勢或逼使央行多次加息，利好匯價表現。現時重要阻力在1.2800/30區域，若能突破有機會上試1.29。歐元同樣在1.0830/50獲得承接，初步阻力1.0950，區內經濟疲弱是限制歐元持續回升的主要原因。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。