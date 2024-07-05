23/08/2023 16:08

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 145.65 145.82 145.53 歐元/美元 1.0861 1.0864 1.0844 英鎊/美元 1.2750 1.2756 1.2729 美元/瑞郎 0.8794 0.8808 0.8792 美元/港元 7.8370 7.8390 7.8363

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0850 1.0950 1.0820 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美匯指數經過兩日調整後，在周二(22日)反覆回升，曾經升至103.60。美聯儲局官員巴爾金指局方若在通脹回到目標水平2%前調整通脹目標，將影響美聯儲局的信譽，同時未有就何時開始降息表達意見。由於缺乏消息面，匯市走勢主要由技術性帶動，歐元及英鎊分別在阻力1.0950及1.2800/20前回落，歐元跌幅較大。市場關注今日(23日)公布的Markit PMI數據若歐元跌破1.0820，跌幅可能擴大。澳元在上周觸及0.6370後持續反彈，鐵礦石價格受中國庫存減少及地方政府可能加快基建項目以支撐經濟的利好消息影響而做好，帶動澳元走高，20天線的0.6520是短期阻力，重上0.6650之前只宜低位博反彈。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。