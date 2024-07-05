24/08/2023 16:26

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 145.12 145.21 144.62 歐元/美元 1.0861 1.0877 1.0859 英鎊/美元 1.2712 1.2729 1.2706 美元/瑞郎 0.8770 0.8782 0.8770 美元/港元 7.8403 7.8418 7.8382

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 觀望 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2760 1.2630 1.2820 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周三(23日)歐元區、德法英以及美國先後公布8月Markit PMI數據，歐洲方面，製造業PMI繼續處於收縮水平但由低位略為反彈，但服務業PMI卻明顯下跌，歐元區8月服務業PMI為48.3，今年首次出現收縮，更創33個月新低；英國情況一樣差，製造業PMI跌至42.5，服務業PMI跌破50至48.7，數據疲弱引發對經濟前景的憂慮，即時拖累匯價急跌，特別是鎊匯，跌近150點，再次考驗1.2620附近的支持，美匯指數升至103.90。然而，昨晚美國公布的PMI數據同樣遜預期，製造業PMI由49跌至47，令綜合PMI回落至盛衰分界線附近的50.4，美匯指數隨即顯著回落，以先高後低的走勢收市，今日(24日)更跌至103.20附近。歐美PMI數據疲弱將提升市場對環球經濟衰退的憂慮，央行貨幣政策或將受影響，英國面對經濟轉弱但通脹高企，情況可能更麻煩。市場關注在本周五(25日)美聯儲主席鮑威爾在全球央行年會上對貨幣政策前景的講話，很大機會其影響市場走勢。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。