24/08/2023 15:58

《廣匯論勢－鄭廣復》委內瑞拉或成黑天鵝，紐油料跌回30美元

《廣匯論勢》美國聯儲局本周四(24日)將於懷俄明州傑克遜霍爾舉行環球央行年會，市場自然關注美聯儲局主席鮑威爾的講話，試圖從中了解當局目前的貨幣政策立場，以及會否預示加息周期即將結束，甚至明年展開減息周期。

利率期貨預示，美聯儲局在9月維持聯邦基金利率不變的機會率仍然高達86.5%，且11及12月亦料不會加息。換言之，市場預期美聯儲局在今年餘下的三次議息會都不會加息，但根據美聯儲局6月份公布的經濟預測，在7月份加息25基點後，年內仍需上調25基點。



*美聯儲局9月加息與否非重點*



顯然，美聯儲局會否在今年餘下時間完成這預期中的25基點加息幅度已不重要，因為市場已預期美國利率上升周期將於今年結束，其次，目前聯邦基金利率已較通脹率高出逾2個百分點，有抑制通脹作用，再加上美聯儲局7月會議紀錄顯示，兩名決策委員反對未來進一步加息，反映美聯儲局內部對於未來應否進一步加息存在不確定性。

美聯儲局7月份議息紀錄顯示，決策委員對通脹前景看法分歧，普遍認為過去一年多以來的緊縮政策，對經濟累積的影響存在高度不確定性。一方面，委員指出通脹存在上升風險，當中包括供應鏈改善的情況及商品價格趨勢未必會持續，又或累積的需求未能令物價回復穩定，反而有可能令通脹的上升變得更持久，令通脹預期不受控。



*美國明年通脹率料低位徘徊*



另一方面，在討論經濟及通脹的下行風險時，決策委員考慮到累積的緊縮政策可能導致經濟較預期更快速地放緩，同時亦有可能令緊縮的銀行信貸情況較預期更牢固。美聯儲局內部對通脹的看法存在如此大的分歧，FOMC在決定利率水平時必然採取較謹慎的態度，9月份再次暫時加息並不意外。

然而，不論今年餘下時間是否再加息，明年美國的通脹率將會再次因高基數效應而在相對低位徘徊，粗略計算，美國明年通脹率介乎2.3至3.4%，故即使根據美聯儲局6月份發布的預測，明年聯邦基金利率上限中位數將會降至4.6厘(範圍介乎3.6至5.9厘)，實際利率仍較上述的通脹預測高逾1個百分點。即使明年減息，亦很可能以每季25基點進行。



*美委制裁談判結果影響大*



不過，今日反而有一段新聞吸引了我的注意，就是美國就解除對委內瑞拉的制裁與該國進行談判。為何如此重要？因為委內瑞拉天然氣蘊藏量位列全球第七大，根據美國國會研究部的估算，該國天然氣蘊藏量達到6.3萬億立方米，而石油蘊藏量更是全球最大。根據石油出口國組織(OPEC)於2022年公布的成員國資料，截至2021年，委內瑞拉的石油蘊藏量達到3034.68億桶。

投資者如不善忘，美國去年6月通脹率高達9.1%，拜登於7月訪問沙特阿拉伯時，要求該國不要削減原油產量被拒，及後以沙特為首的OPEC+更持續減產。若然美國與委內瑞拉達成協議，暫時取消對該國的制裁，可以肯定會造成國際油價大跌。



*紐油難站穩在80美元以上*



2015年，時任美國總統奧巴馬宣布結束長達40年的石油禁運，但在2014年中，油市投資者早聞風聲，紐約期油自每桶90美元以上急跌，失守80美元後，OPEC亦不敢以減產去支持，因為這只會令其失去更多的市場份額，結果紐約期油在2016年初低見26美元才回穩。委內瑞拉若重新對外出口石油，其影響力絕對比美國撤銷石油禁運大，紐約期油料失守每桶60美元，且跌至每桶30至25美元的機會極高，期間可能發生環球經濟衰退，甚至是俄烏戰事結束等，對油價不利的消息！

我不太相信紐約期油可以長期站穩在每桶80美元以上，因為這將再次推高通脹，然後迫使環球央行再度加息，加速經濟衰退！

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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