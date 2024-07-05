25/08/2023 15:53

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 145.95 146.26 145.91 歐元/美元 1.0783 1.0804 1.0777 英鎊/美元 1.2585 1.2598 1.2560 美元/瑞郎 0.8857 0.8868 0.8848 美元/港元 7.8442 7.8455 7.8411

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 觀望 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2630 1.2530 1.2670 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數只有23萬，降到三周以來最低水平；7月耐用品訂單則按月跌5.2%，跌幅大過預期。日前公布的歐美PMI數據明顯轉弱，環球經濟有下行壓力，相比之下，美國基本面仍然有優勢，美匯再次走高，升破104，有機會挑戰5月底的高位104.50。市場靜待即將舉行的全球央行年會，美國聯儲局主席鮑威爾的發言將影響市場走勢。英國PMI數據令人失望，鎊匯之前有非美貨幣中的相對強勢一下子消失，央行貨幣政策面對通脹壓力及經濟下行風險的夾攻，將更加左右為難，英鎊跌破1.26後可能要考驗1.2480。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。