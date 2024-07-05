25/08/2023 15:53
《美元走勢－羅明立》英鎊跌破1.26後或考驗1.2480
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|145.95
|146.26
|145.91
|歐元/美元
|1.0783
|1.0804
|1.0777
|英鎊/美元
|1.2585
|1.2598
|1.2560
|美元/瑞郎
|0.8857
|0.8868
|0.8848
|美元/港元
|7.8442
|7.8455
|7.8411
《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數只有23萬，降到三周以來最低水平；7月耐用品訂單則按月跌5.2%，跌幅大過預期。日前公布的歐美PMI數據明顯轉弱，環球經濟有下行壓力，相比之下，美國基本面仍然有優勢，美匯再次走高，升破104，有機會挑戰5月底的高位104.50。市場靜待即將舉行的全球央行年會，美國聯儲局主席鮑威爾的發言將影響市場走勢。
英國PMI數據令人失望，鎊匯之前有非美貨幣中的相對強勢一下子消失，央行貨幣政策面對通脹壓力及經濟下行風險的夾攻，將更加左右為難，英鎊跌破1.26後可能要考驗1.2480。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|觀望
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|賣出英鎊
|1.2630
|1.2530
|1.2670
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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