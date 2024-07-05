28/08/2023 16:24
《美元走勢－羅明立》維持買入美元，賣出非美貨幣的策略
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|146.37
|146.61
|146.26
|歐元/美元
|1.0813
|1.0821
|1.0793
|英鎊/美元
|1.2602
|1.2611
|1.2572
|美元/瑞郎
|0.8831
|0.8864
|0.8818
|美元/港元
|7.8446
|7.8462
|7.8421
《美元走勢》在上周舉行的全球央行年會中，各主要經濟體的央行就目前的貨幣政策表達了各自觀點。日本央行表示將繼續保持寬鬆的貨幣政策，歐洲央行表示將利率設定在必要水準，不會改變通脹目標，而英倫銀行認為利率在一段時間內需要保持在較高水平。總體來看，全球各央行的主流立場都傾向於以控制通脹為主要任務，除日本央行外的政策態度總體偏鷹。但也流露出對經濟下行風險的警惕，並承諾會因應經濟變化適度調整貨幣政策。
美聯儲局主席鮑威爾亦在同一場合表示，美國通膨仍處高位，加上受惠於近期較樂觀的經濟數據，增加了經濟軟著陸的可能，故未來可能再度升息，並且利率可能將在高位維持相當長一段時間，2%的通脹目標維持不變。隨著鮑威爾的偏鷹派發言，美元大幅拉升，美元指數曾觸及104.5的一個多月高位，隨後略為回軟。近期歐央行不斷暗示將暫停加息，而美聯儲局則暗示可能再度加息，歐美央行兩者政策方向的差異將繼續利好美元。建議可以維持買入美元，賣出非美貨幣的策略。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0820
|1.07000
|1.0850
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|賣出英鎊
|1.2630
|1.2480
|1.2680
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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