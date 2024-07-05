28/08/2023 16:24

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 146.37 146.61 146.26 歐元/美元 1.0813 1.0821 1.0793 英鎊/美元 1.2602 1.2611 1.2572 美元/瑞郎 0.8831 0.8864 0.8818 美元/港元 7.8446 7.8462 7.8421

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0820 1.07000 1.0850 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2630 1.2480 1.2680 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》在上周舉行的全球央行年會中，各主要經濟體的央行就目前的貨幣政策表達了各自觀點。日本央行表示將繼續保持寬鬆的貨幣政策，歐洲央行表示將利率設定在必要水準，不會改變通脹目標，而英倫銀行認為利率在一段時間內需要保持在較高水平。總體來看，全球各央行的主流立場都傾向於以控制通脹為主要任務，除日本央行外的政策態度總體偏鷹。但也流露出對經濟下行風險的警惕，並承諾會因應經濟變化適度調整貨幣政策。美聯儲局主席鮑威爾亦在同一場合表示，美國通膨仍處高位，加上受惠於近期較樂觀的經濟數據，增加了經濟軟著陸的可能，故未來可能再度升息，並且利率可能將在高位維持相當長一段時間，2%的通脹目標維持不變。隨著鮑威爾的偏鷹派發言，美元大幅拉升，美元指數曾觸及104.5的一個多月高位，隨後略為回軟。近期歐央行不斷暗示將暫停加息，而美聯儲局則暗示可能再度加息，歐美央行兩者政策方向的差異將繼續利好美元。建議可以維持買入美元，賣出非美貨幣的策略。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。