29/08/2023 16:14

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 146.39 146.56 146.30 歐元/美元 1.0821 1.0838 1.0808 英鎊/美元 1.2625 1.2632 1.2596 美元/瑞郎 0.8835 0.8851 0.8826 美元/港元 7.8448 7.8464 7.8433

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0820 1.07000 1.0850 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2630 1.2480 1.2680 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美聯儲局主席鮑威爾在上周舉行的在全球央行年會中表示，美國通脹仍處高位，降通脹過程還有一段長路，但對加息將謹慎行事，強調貨幣決策將取決於經濟數據走向。市場解讀為年內幾乎肯定加息，但幅度視乎數據表現。本周內將公布備受美聯儲局重視的7月PCE物價指數以及市場重點關注的8月非農就業數據，兩者的表現對美聯儲局的政策立場有相當大影響。而美元在上周受鮑威爾偏鷹派的發言刺激而大升後，暫時略為回軟，美元指數在104關口附近徘徊，靜待重要數據公布。歐元區近期公布的經濟數據令人擔憂，上周公布的歐元區(PMI)數據顯示，連續的加息行動已開始影響經濟活動，PMI連續下滑體現出製造業和服務業活動均在放緩。然而高企的通脹正令歐洲央行左右為難，相當多投票委員均明確表示9月份需要再次加息，但進一步加息必將沉重打擊脆弱的經濟。日本今日(29日)公布的7月失業率上升至2.7%，增加11萬人，再度有效支持日本央行的超寬鬆貨幣政策。隨著美國經濟數據的好轉，年內再度加息的預期不斷增加，將繼續利好美元。建議可以維持買入美元，賣出非美貨幣的策略。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。