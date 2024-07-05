29/08/2023 16:14
《美元走勢－羅明立》年內再加息預期升溫，續利好美元
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|146.39
|146.56
|146.30
|歐元/美元
|1.0821
|1.0838
|1.0808
|英鎊/美元
|1.2625
|1.2632
|1.2596
|美元/瑞郎
|0.8835
|0.8851
|0.8826
|美元/港元
|7.8448
|7.8464
|7.8433
《美元走勢》美聯儲局主席鮑威爾在上周舉行的在全球央行年會中表示，美國通脹仍處高位，降通脹過程還有一段長路，但對加息將謹慎行事，強調貨幣決策將取決於經濟數據走向。市場解讀為年內幾乎肯定加息，但幅度視乎數據表現。本周內將公布備受美聯儲局重視的7月PCE物價指數以及市場重點關注的8月非農就業數據，兩者的表現對美聯儲局的政策立場有相當大影響。而美元在上周受鮑威爾偏鷹派的發言刺激而大升後，暫時略為回軟，美元指數在104關口附近徘徊，靜待重要數據公布。
歐元區近期公布的經濟數據令人擔憂，上周公布的歐元區(PMI)數據顯示，連續的加息行動已開始影響經濟活動，PMI連續下滑體現出製造業和服務業活動均在放緩。然而高企的通脹正令歐洲央行左右為難，相當多投票委員均明確表示9月份需要再次加息，但進一步加息必將沉重打擊脆弱的經濟。日本今日(29日)公布的7月失業率上升至2.7%，增加11萬人，再度有效支持日本央行的超寬鬆貨幣政策。隨著美國經濟數據的好轉，年內再度加息的預期不斷增加，將繼續利好美元。建議可以維持買入美元，賣出非美貨幣的策略。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0820
|1.07000
|1.0850
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|賣出英鎊
|1.2630
|1.2480
|1.2680
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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