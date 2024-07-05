29/08/2023 16:35

對沖基金持有之長短倉未平倉合約(截至8月22日) 貨幣對 長倉(張) 短倉(張) 歐元兌美元 91721 60015 日圓兌美元 33762 69863 英鎊兌美元 75594 33336 澳元兌美元 60632 41633 紐元兌美元 21443 12001 加元兌美元 38188 32287 瑞郎兌美元 8262 6726

《廣匯論勢》隨著市場預期美聯儲局愈來愈大機會在今年結束加息周期，美匯指數上周五高見104.45後呈十字星形態收市，本周一(28日)回落至103.92，現於103.90水平徘徊。從CFTC公布的數據可見，槓桿式對沖基金除仍看淡日圓前景之外，幾隻主要非美貨幣的長倉皆較短倉多。來源：美國商品期貨交易委員會兩隻率先變成淨長倉的貨幣是歐元及英鎊，而且長短倉數目差距較大。再從走勢上看，美匯指數很可能在104水平形成雙頂形態，尤其若美聯儲局在9月份議息會後宣布維持利率不變，即予市場加息周期快將結束之感。美匯指數若在今天跌穿103.75，即視為向下突破訊號，下跌目標為102.75，若突破訊號未在今天發生，明天則以跌穿103.90為向下突破訊號，下跌目標為102.90。*英鎊中長線目標1.42*不過，歐元及英鎊兌美元未見在日線圖出現轉勢向上訊號，英鎊兌美元以50日SMA(1.2780)明顯為技術性強阻力，突破並重新守穩該位才考慮部署長倉。以調整幅度計，英鎊兌美元若調整3月8日低位1.1803，至7月14日高位1.3146之50%，則匯價將跌至約1.2475，上周五(25日)匯價已曾跌至1.2548，與上述50%調整目標相差73點子。然而，在日線圖發出買入訊號之前，難言已經見底，投資者不宜貿然估底而買入英鎊，中長線目標1.4200。*歐元站穩1.09才可短揸*至於歐元兌美元，上周五低位1.0766反彈並以1.0800收市，當天低位與5月31日及3月15日之低形成少見的完美上升軌，短線以1.0766為強力支持。由去年9月28日計，歐元兌美元最大累積升幅超過1740點子，反映歐元匯價的波幅較前有所增強，但歐洲央行亦料快結束加息周期，歐元兌美元能否維持3月以來的一浪高於一浪形態成疑，我估計短期反彈將受制於1.1020，進一步攀升則以1.1180為重要阻力。然而，歐元兌美元同樣未見買入訊號，站穩在1.0900以上才可考慮作短線吸納。《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。