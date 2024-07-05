30/08/2023 15:50

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 146.23 146.51 145.77 歐元/美元 1.0870 1.0885 1.0856 英鎊/美元 1.2628 1.2650 1.2618 美元/瑞郎 0.8789 0.8800 0.8775 美元/港元 7.8455 7.8468 7.8433

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.085 1.09500 1.0820 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 買入英鎊 1.2600 1.2750 1.2550 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國經濟有降溫跡象，隔夜公布的美國7月JOLTs職位空缺錄得882.7萬人，創兩年新低，降幅遠高於市場預期。8月諮商會消費者信心指數為106.1，同樣低於市場預期，顯示美聯儲局的政策緊縮正發揮作用。需關注今晚(30日)公布的8月ADP就業人數，是否再度印證勞動力市場正在放緩。經昨日(29日)的數據打壓，美元回吐了上周美聯儲局主席鮑威爾講話後的全部漲幅，美元指數跌穿103.50的水平。本周後期將有更重要的通脹和非農數據公布，若數據證實美國經濟確實放緩，市場對美聯儲局的政策預期亦會大幅改變。相對而言，歐元區經濟已經出現明顯的收縮，昨日公布的德國及法國消費者信心指數均低於市場預期，加上早前公布的PMI數據，顯示歐元區經濟將明顯下滑。雖歐央行官員近期不斷表態稱支持9月份再度加息，但在嚴峻的經濟增長壓力下，很可能將是年內最後一次加息。澳大利亞今日公布的7月未季調CPI年率為4.9%，低於市場預期，顯示通脹回落持續，央行加息壓力大減。歐央行加息預期升溫，而美國的數據放緩則減輕了美聯儲局政策壓力，短期對美元不利，美元可能再度走軟，建議可以短線買入非美貨幣。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。