30/08/2023 15:50
《美元走勢－羅明立》美匯跌穿103.50，短線買入非美貨幣
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|146.23
|146.51
|145.77
|歐元/美元
|1.0870
|1.0885
|1.0856
|英鎊/美元
|1.2628
|1.2650
|1.2618
|美元/瑞郎
|0.8789
|0.8800
|0.8775
|美元/港元
|7.8455
|7.8468
|7.8433
《美元走勢》美國經濟有降溫跡象，隔夜公布的美國7月JOLTs職位空缺錄得882.7萬人，創兩年新低，降幅遠高於市場預期。8月諮商會消費者信心指數為106.1，同樣低於市場預期，顯示美聯儲局的政策緊縮正發揮作用。需關注今晚(30日)公布的8月ADP就業人數，是否再度印證勞動力市場正在放緩。經昨日(29日)的數據打壓，美元回吐了上周美聯儲局主席鮑威爾講話後的全部漲幅，美元指數跌穿103.50的水平。本周後期將有更重要的通脹和非農數據公布，若數據證實美國經濟確實放緩，市場對美聯儲局的政策預期亦會大幅改變。
相對而言，歐元區經濟已經出現明顯的收縮，昨日公布的德國及法國消費者信心指數均低於市場預期，加上早前公布的PMI數據，顯示歐元區經濟將明顯下滑。雖歐央行官員近期不斷表態稱支持9月份再度加息，但在嚴峻的經濟增長壓力下，很可能將是年內最後一次加息。澳大利亞今日公布的7月未季調CPI年率為4.9%，低於市場預期，顯示通脹回落持續，央行加息壓力大減。歐央行加息預期升溫，而美國的數據放緩則減輕了美聯儲局政策壓力，短期對美元不利，美元可能再度走軟，建議可以短線買入非美貨幣。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.085
|1.09500
|1.0820
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|買入英鎊
|1.2600
|1.2750
|1.2550
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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