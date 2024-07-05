31/08/2023 14:52

《欣勢利導－陳欣》疲弱數據拖累美元，加息前景撐歐元回升

《欣勢利導》周三(30日)美國公布俗稱「小非農」的ADP就業報告，數據顯示8月私營企業就業人數增加17.7萬個，遜於預期且大幅低過前值。同日，美國商務部亦公布第二季國內生產總值(GDP)實際修正值，數字按年被向下修正至增長2.1%，低於7月報告的初值2.4%。雖然上周鮑威爾於全球央行年會中發表言論時措辭偏鷹，一度令加息前景升溫並帶動美元走強，但疲軟數據再次打擊市場對美聯儲的加息預期，美元亦隨之轉弱。因經濟及就業市場有冷卻跡象，利率期貨價格顯示市場預期9月維持利率不變的機率升至90%，而11月加息機率亦由日前60%跌至近40%，拖累10年期美債孳息跌近4厘關口。由於市場預期緊縮周期即將結束，美元延續回落走勢自3個月高位104.45跌至103附近，本周五(1日)美國將公布非農就業數據，若新增就業人數低過預期的17萬人，料美元將跌穿103關口；反之則保持整固走勢，短線支持為102，阻力看104.5。

歐洲方面，德國8月消費者物價指數(CPI)超出市場預期，令歐洲央行9月加息預期升溫，提振歐元。今日(31日)歐元區亦會公布通脹數據，若結果高於預期，將鞏固歐元升勢；否則可能令歐元受壓。技術上，歐元兌美元短線支持為1.08，阻力看1.1。



《資深外匯分析師 陳欣》



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