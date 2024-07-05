31/08/2023 16:37

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 145.91 146.18 145.71 歐元/美元 1.0917 1.0939 1.0885 英鎊/美元 1.2714 1.2734 1.2694 美元/瑞郎 0.8785 0.8804 0.8771 美元/港元 7.8456 7.8472 7.8430

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0880 1.09800 1.0850 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 買入英鎊 1.2680 1.2800 1.2640 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》昨日(30日)公布的數據再度印證美國經濟開始放緩，其中第二季度個人消費支出(PCE)按季修正為1.7%，低於市場預期，備受美聯儲局關注的核心PCE物價指數第二季度按季修正為3.7%，低於市場預期及前值，並創兩年來最低增速。同時公布的第二季度GDP按季意外修正為2.1%，大幅低於前值的2.4%。另外有小非農之稱的ADP私營部門就業人數亦低於預期及前值，只增加17.7萬人。一系列數據公布後，市場對美聯儲局繼續收緊政策的預期大幅降低，美元隨即跌至兩周低點，美元指數一度跌破103關口。今晚(31日)將公布最新的7月份PCE物價指數，若證實通脹持續回落，未能反彈，將進一步打壓美元下行。在備受矚目的歐元區CPI數據公布前，德國昨日公布的通脹率高於預期，8月CPI按年增長6.4%，按月增長0.4%，均高於市場預期，而今日公布的法國8月CPI按年增長4.8%，按月增長1%，同樣高於市場預期。歐元區通脹有再度反彈的跡象，增加了歐央行9月份繼續加息的壓力。但在經濟已經出現衰退跡象的情況下，這很可能將是歐央行年內最後一次加息。隨著歐央行加息預期升溫，而美聯儲局則可能放慢緊縮步伐的預期下，美元可能再度走軟，建議可以短線買入非美貨幣。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。