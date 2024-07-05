31/08/2023 16:37
《美元走勢－羅明立》歐洲加息預期升溫，短線買入非美貨幣
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|145.91
|146.18
|145.71
|歐元/美元
|1.0917
|1.0939
|1.0885
|英鎊/美元
|1.2714
|1.2734
|1.2694
|美元/瑞郎
|0.8785
|0.8804
|0.8771
|美元/港元
|7.8456
|7.8472
|7.8430
《美元走勢》昨日(30日)公布的數據再度印證美國經濟開始放緩，其中第二季度個人消費支出(PCE)按季修正為1.7%，低於市場預期，備受美聯儲局關注的核心PCE物價指數第二季度按季修正為3.7%，低於市場預期及前值，並創兩年來最低增速。同時公布的第二季度GDP按季意外修正為2.1%，大幅低於前值的2.4%。另外有小非農之稱的ADP私營部門就業人數亦低於預期及前值，只增加17.7萬人。一系列數據公布後，市場對美聯儲局繼續收緊政策的預期大幅降低，美元隨即跌至兩周低點，美元指數一度跌破103關口。今晚(31日)將公布最新的7月份PCE物價指數，若證實通脹持續回落，未能反彈，將進一步打壓美元下行。
在備受矚目的歐元區CPI數據公布前，德國昨日公布的通脹率高於預期，8月CPI按年增長6.4%，按月增長0.4%，均高於市場預期，而今日公布的法國8月CPI按年增長4.8%，按月增長1%，同樣高於市場預期。歐元區通脹有再度反彈的跡象，增加了歐央行9月份繼續加息的壓力。但在經濟已經出現衰退跡象的情況下，這很可能將是歐央行年內最後一次加息。隨著歐央行加息預期升溫，而美聯儲局則可能放慢緊縮步伐的預期下，美元可能再度走軟，建議可以短線買入非美貨幣。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0880
|1.09800
|1.0850
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|買入英鎊
|1.2680
|1.2800
|1.2640
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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