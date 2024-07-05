14/09/2023 10:12

《廣匯論勢－鄭廣復》買得早知亦可輸，順勢而為乃上智！

《廣匯論勢》我從來不會太在意甚麼「神童」、「神婆」，還有甚麼「聯儲局喉舌」的所謂預測，不少傳媒只是利用一般散戶(不去思考、全盤接收)預知未來的慾望，去達到收視目的。

散戶為何如此渴望能預知未來？因為怕輸！好了，就算現在所謂的「預言家」告訴你，美聯儲局將於本月議息會後百分百維持利率不變，你會如何部署？沽定美金先？且慢，有句話叫「買傳言，沽事實」，若然十個炒家九個早已沽了美金，到美聯儲局真的宣布維持利率不變時，美金會否不跌反升？也對！這樣，買定美金好了，畢竟美金利率較大多數主要貨幣都要高，而且美國經濟表現亦是最強！



*金融法則：順者生逆者亡*



看到了嗎？炒家的行為是根據自己的主觀看法，從而選擇站在與自己觀點相同的那方。若然議息結果相反，又或結果相同，但美金走勢與預測背馳，炒家又會怨天尤人，說甚麼早知道就如何如何。引用電影《少林足球》的一句對白-「一係公，一係字，絕唔會係中間。」金融投資亦是一樣，不是賺就是蝕，引伸開去，不是錯就是對，看錯或做錯了，只要立即糾正，永遠與市場站在同一方向-上升時持好倉，下跌持淡倉，那怕是輸多贏少(次數)，長期而言是不會虧損的，如果你懷疑，那證明你只是一個金融市場的初哥。

你或會說，鬼唔知阿媽係女人！怎樣才確定何時是升市，何時是跌市？那就要看你的本事了，只要你肯花時間去研究、實踐，自會找到適合你的獲利交易模式。美聯儲局加不加息與投資者能否獲利沒一點關係，因為能否獲利是看投資方向是否與市況發展一致，以及投資者能否掃除心魔，懂得在甚麼時候離場。

所有分析都不會百分百準確，因為這都是分析者根據歷史數據、經驗，又或借助一些統計模型去推算，但數據是人類的活動不斷變化造成的結果，而人類的活動又受到周圍環境變化所影響，但每個個體對這些變化的反應多不相同，政策制訂者只是盡力將這些活動對經濟的影響控制在一定範圍，從而令其施政接近或達到目的。故此，除非人類活動發生突變，否則，原有的趨勢不容易改變。



*經濟不衰，通脹不落*



今晚(14日)歐洲央行(ECB)公布議息結果，市場原預期會上調三大指標利率25基點，但目前預料維持利率不變，原因或是歐盟預測德國將會陷入經濟衰退。筆者早已指出，歐元區已處於經濟衰退邊緣，進一步加息將令衰退更早發生，但歐洲多國通脹率遠超目標，例如德國8月通脹率達6.1%；法國4.8%；意大利5.5%，英國亦更達到6.8%，經濟不衰，通脹怎落？

歐元兌美元的日線圖陰陽燭現初步轉升訊號，但不強，而且自7月18日展開下跌浪以來，陰陽燭亦不斷發出轉升訊號，可惜未能扭轉整個跌勢，反映單獨的陰陽燭升跌訊號已不可靠，且日線圖形態愈來愈像下降旗形，預示匯價很大可能進一步向下急跌。20日SMA(現約1.0795)或可作為參考，惟需連續三個交易日收高於該線才可考慮重新建立歐元好倉，短期而言，1.0700為重要支持，但預料失守穩的可能性極高，即使反彈亦料受制1.0800(收高於該位才可視作突破)，且ECB很大可能是最先減息的主要西方央行，如此，歐元兌美元後市傾向下試1.05甚至一算。



*英國加息結束言之尚早*



另一邊廂，英倫銀行(BOE)行長貝利上周向國會議員表示，英國利率已接近加息周期尾聲，他指出，許多指標向BOE預期的方向發展，並反映通脹將會持續下降，問題是通脹回落，通脹預期是否亦回落並影響薪酬。

英國統計局公布，截至7月止的三個月就業人數減少20.7萬，多過預期的18.5萬及之前三個月的6.6萬減幅，且為2020年9月以來最多，同期失業率亦上升0.1個百分點至4.3%，但撇除花紅的平均收入按年上升7.8%，是自2001年有紀錄以來最大升幅。



*息差消失未必推升鎊匯*



英國整體通脹率雖持續下降，但核心通脹卻在4月份急升0.6個百分點至6.8%後，維持在接近7%水平徘徊。再者，BOE在8月份議息後決定加息25基點，但9名決策委員之中，兩名建議加息50基點。由於仍有委員立場偏鷹，9月份會議是否今次利率上升周期的最後一次加息行動難料。

單從息率來看，英國指標利率僅較聯邦基金利率低25基點，且9月過後，英美息差或消失，鎊匯不應該會大跌，但現時投資者應該將注意力集中在經濟數據上，而非利率，誰的經濟數據好，相關貨幣就會較強。現時英國經濟基本面較美國差，且英鎊兌美元日線圖未見轉升訊號，而且8月下旬失守1.2600，走勢可謂已出現向下突破訊號。從江恩正方形觀察，匯價已失守1.2585的270度角支持，短期以1.2185為主要支持，最大支持位在1.1785，略高於1.1765這個2022年9月以來最大升幅之50%調整位。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。