13/09/2023 15:54

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.32 147.44 147.09 歐元/美元 1.0740 1.0765 1.0731 英鎊/美元 1.2457 1.2502 1.2441 美元/瑞郎 0.8922 0.8926 0.8908 美元/港元 7.8255 7.8291 7.8233

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0760 1.0680 1.0785 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2500 1.2380 1.2550 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》本周市場將關注美國消費者物價指數(CPI)，市場估計整體數據會回升至3.6%，而核心數據回落至4.3%。如果通脹高於預期，可能增加美聯儲局年底再加息的機會。近期油價上升，油組月報指今年餘下時間原油可能出現供不應求的情況，消息刺激油價靠穩。其實油組+是有能力解決供求問題的，而他們近期持續減產，原因就是他們認為需求在減少，現時突然又提出供不應求的說法，可信性似乎值得思考。但技術性走勢確實在美油突破85/86美元的重要阻力後，有利油價短期持續走高，而油價走高可能令通脹回落的勢頭結束，甚至調高回升，這樣將打亂央行的貨幣政策，一旦要再次加息控制通脹的話，以基本面看，美國的承受能力可能是最高的。因此，美元應該仍然有優勢。英國今日(13日)公布了7月的經濟增長數據，收縮0.5%，較預期大，加上近期其他的數據結果，都反映當地經濟在轉弱中，英鎊有可能要試1.2300/50。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。