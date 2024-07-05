13/09/2023 15:54
《美元走勢－羅明立》英國經濟轉弱，鎊匯或試1.2300/50
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.32
|147.44
|147.09
|歐元/美元
|1.0740
|1.0765
|1.0731
|英鎊/美元
|1.2457
|1.2502
|1.2441
|美元/瑞郎
|0.8922
|0.8926
|0.8908
|美元/港元
|7.8255
|7.8291
|7.8233
《美元走勢》本周市場將關注美國消費者物價指數(CPI)，市場估計整體數據會回升至3.6%，而核心數據回落至4.3%。如果通脹高於預期，可能增加美聯儲局年底再加息的機會。近期油價上升，油組月報指今年餘下時間原油可能出現供不應求的情況，消息刺激油價靠穩。其實油組+是有能力解決供求問題的，而他們近期持續減產，原因就是他們認為需求在減少，現時突然又提出供不應求的說法，可信性似乎值得思考。但技術性走勢確實在美油突破85/86美元的重要阻力後，有利油價短期持續走高，而油價走高可能令通脹回落的勢頭結束，甚至調高回升，這樣將打亂央行的貨幣政策，一旦要再次加息控制通脹的話，以基本面看，美國的承受能力可能是最高的。因此，美元應該仍然有優勢。英國今日(13日)公布了7月的經濟增長數據，收縮0.5%，較預期大，加上近期其他的數據結果，都反映當地經濟在轉弱中，英鎊有可能要試1.2300/50。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0760
|1.0680
|1.0785
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|賣出英鎊
|1.2500
|1.2380
|1.2550
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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