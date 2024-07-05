14/09/2023 15:25

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.17 147.39 147.02 歐元/美元 1.0740 1.0753 1.0730 英鎊/美元 1.2490 1.2507 1.2485 美元/瑞郎 0.8922 0.8926 0.8908 美元/港元 7.8251 7.8296 7.8251

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0760 1.0680 1.0785 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2500 1.2380 1.2550 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》歐元區7月工業產出按月跌1.1%，按年收縮2.2%，結果令人失望，反映當地經濟未見起色。美國8月消費物價指數(CPI)按年由3.2%上升至3.7%，略高於預期，核心指數則回落至4.3%，跟市場估計一致。美匯指數略為反彈至104.60附近，但收市時升幅收窄。整體通脹連續兩個月回升，加上近期油價突破阻力，又受到供不應求的消息影響，短期可能會繼續走高，從而帶動通脹回升，環球央行貨幣政策可能要重新部署。美匯指數即市支持在104，可稍為看高一線。今晚(14日)歐洲央行將公布利率決議，其後會有新聞發布會，結果將會影響到歐元匯價表現。由於區內經濟相當疲弱，從近期的報道看到，央行內部對是否繼續加息有很大分歧，會議結果存在很大的不確定性。暫時以1.0680/1.0780區間波幅作參考，下方重要支持在1.0630。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。