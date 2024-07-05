14/09/2023 15:25
《美元走勢－羅明立》歐元下方重要支持在1.0630
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.17
|147.39
|147.02
|歐元/美元
|1.0740
|1.0753
|1.0730
|英鎊/美元
|1.2490
|1.2507
|1.2485
|美元/瑞郎
|0.8922
|0.8926
|0.8908
|美元/港元
|7.8251
|7.8296
|7.8251
《美元走勢》歐元區7月工業產出按月跌1.1%，按年收縮2.2%，結果令人失望，反映當地經濟未見起色。美國8月消費物價指數(CPI)按年由3.2%上升至3.7%，略高於預期，核心指數則回落至4.3%，跟市場估計一致。美匯指數略為反彈至104.60附近，但收市時升幅收窄。整體通脹連續兩個月回升，加上近期油價突破阻力，又受到供不應求的消息影響，短期可能會繼續走高，從而帶動通脹回升，環球央行貨幣政策可能要重新部署。美匯指數即市支持在104，可稍為看高一線。
今晚(14日)歐洲央行將公布利率決議，其後會有新聞發布會，結果將會影響到歐元匯價表現。由於區內經濟相當疲弱，從近期的報道看到，央行內部對是否繼續加息有很大分歧，會議結果存在很大的不確定性。暫時以1.0680/1.0780區間波幅作參考，下方重要支持在1.0630。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0760
|1.0680
|1.0785
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|賣出英鎊
|1.2500
|1.2380
|1.2550
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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