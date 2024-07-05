15/09/2023 14:53

《欣勢利導－陳欣》數據支持美元節節向上，議息後歐元陷入弱勢

《欣勢利導》周四(14日)美國公布數項重要經濟數據，8月份生產者物價指數(PPI)按月上升0.7%，雖高於預期0.4%，但去除能源及食品價格的8月核心PPI則符合預期，按月只增長0.2%，顯示整體狀況受控。此外，有恐怖數據之稱的零售銷售數據好於預期，8月銷售額按月增長0.6%，好過預期及前值。而同時公布的新申領救濟金亦造好，新增人數少於預期；加上早前釋出的CPI數字亦顯示通脹前景上算可控，各項數據令市場認為美國經濟保持強勁，「硬著陸」機率大大減低，支持美匯指數走強。

另一方面，歐洲央行亦於昨日議息，為應對通脹高企，央行決定將利率調升0.25%至4.5%，創下歷史高位。由於行長拉加德於聲明中暗示緊縮周期結束，並下調經濟增長預測。在貨幣政策及經濟前景雙重壓力下，歐元在央行宣布加息後不升反跌，間接成為支持美元短線上升的重要成因。

由於美國通脹有所反彈，雖市場預計美聯儲9月將按兵不動，但認為11月或12月依然有加息可能。下周四(21日)美聯儲局將舉行議息會議，需留意會後聲明，如措辭繼續保留加息可能，美元將維持強勢；反之可能終止此輪上升趨勢。技術上，美匯指數已突破6個月高位並升穿105阻力，若企穩該位，則可能上試106位置；下方留意104.5支持。

《資深外匯分析師 陳欣》



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