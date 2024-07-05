15/09/2023 16:05
《美元走勢－羅明立》歐元基本面疲弱，或要下試1.05
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.71
|147.81
|147.35
|歐元/美元
|1.0657
|1.0668
|1.0633
|英鎊/美元
|1.2425
|1.2434
|1.2399
|美元/瑞郎
|0.8959
|0.8965
|0.8947
|美元/港元
|7.8257
|7.8298
|7.8253
《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數略為增加至22萬，而8月PPI按年增長由0.8%加快至1.6%，核心數據則輕微回落至2.2%，情況跟早一日(14日)的CPI數據一樣，整體指數回升而核心指數微跌。至於8月零售銷售數據則繼續有好表現，按月升0.6%，好過預期。數據綜合反映美國經濟情況保持良好勢頭，對下周美聯儲局議息按兵不動的預期無影響，美匯指數有機會再上試105附近的阻力。
歐洲央行(ECB)再次上調存款工具利率和再融資利率，分別提高了25個基點至4.0%和4.5%。歐央行已連續第十次加息，亦將這兩個利率推至歷史高點，由於區內經濟疲弱，近期市場傾向今次會議將暫停加息。不過，加息並未有令歐元匯價上升，因央行指今次加息將為通脹回到目標水平做出重大貢獻，似乎暗示是最後一次加息。歐元失守1.07後跌至1.0630才略為喘定，若跌破此支持位歐元很可能要下試1.05。由於基本面疲弱，下行風險仍然較大。今日(15日)可留意稍後歐洲央行行長拉加德參加歐元集團會議的講話，會否就貨幣政策及經濟有進一步的說法。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0680
|1.0580
|1.0725
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|賣出英鎊
|1.2430
|1.2330
|1.2470
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。