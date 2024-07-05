15/09/2023 16:05

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.71 147.81 147.35 歐元/美元 1.0657 1.0668 1.0633 英鎊/美元 1.2425 1.2434 1.2399 美元/瑞郎 0.8959 0.8965 0.8947 美元/港元 7.8257 7.8298 7.8253

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0680 1.0580 1.0725 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2430 1.2330 1.2470 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數略為增加至22萬，而8月PPI按年增長由0.8%加快至1.6%，核心數據則輕微回落至2.2%，情況跟早一日(14日)的CPI數據一樣，整體指數回升而核心指數微跌。至於8月零售銷售數據則繼續有好表現，按月升0.6%，好過預期。數據綜合反映美國經濟情況保持良好勢頭，對下周美聯儲局議息按兵不動的預期無影響，美匯指數有機會再上試105附近的阻力。歐洲央行(ECB)再次上調存款工具利率和再融資利率，分別提高了25個基點至4.0%和4.5%。歐央行已連續第十次加息，亦將這兩個利率推至歷史高點，由於區內經濟疲弱，近期市場傾向今次會議將暫停加息。不過，加息並未有令歐元匯價上升，因央行指今次加息將為通脹回到目標水平做出重大貢獻，似乎暗示是最後一次加息。歐元失守1.07後跌至1.0630才略為喘定，若跌破此支持位歐元很可能要下試1.05。由於基本面疲弱，下行風險仍然較大。今日(15日)可留意稍後歐洲央行行長拉加德參加歐元集團會議的講話，會否就貨幣政策及經濟有進一步的說法。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。