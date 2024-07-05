18/09/2023 16:08
《美元走勢－羅明立》英國或再加息25基點，惟鎊匯易跌難升
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.61
|147.88
|147.56
|歐元/美元
|1.0666
|1.0678
|1.0657
|英鎊/美元
|1.2387
|1.2405
|1.2381
|美元/瑞郎
|0.8959
|0.8979
|0.8958
|美元/港元
|7.8223
|7.8268
|7.8222
《美元走勢》美國8月工業產出按月升0.4%，9月密歇根大學消費者信心指數由69.5回落至67.7，跌幅預期大。美匯指數在105附近仍然遇到阻力，但維持高位震盪。雖然美國通脹有回升跡象，但市場仍普遍預期本周聯儲局將維持當前利率不變，年底前是否需要再加息就比較難說，市場現時認為機會較低，不過要留意能價格的表現。美匯指數在105.80有較大阻力在基本面利好的情況下，低位吸比較合適，支持位在104.00/20。
本周重頭戲是央行議息，美國聯儲局、英倫銀行及日本央行將在本周中後期分別公布議息結果。當中英倫銀行應會再次加息0.25%，關鍵是會否如歐洲央行般暗示加息周期已結束，當地經濟轉弱但通脹調整有限，央行貨幣政策想轉鴿亦不容易，英鎊易跌難升。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0680
|1.0580
|1.0725
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|賣出英鎊
|1.2430
|1.2310
|1.2470
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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