18/09/2023 16:08

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.61 147.88 147.56 歐元/美元 1.0666 1.0678 1.0657 英鎊/美元 1.2387 1.2405 1.2381 美元/瑞郎 0.8959 0.8979 0.8958 美元/港元 7.8223 7.8268 7.8222

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0680 1.0580 1.0725 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2430 1.2310 1.2470 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國8月工業產出按月升0.4%，9月密歇根大學消費者信心指數由69.5回落至67.7，跌幅預期大。美匯指數在105附近仍然遇到阻力，但維持高位震盪。雖然美國通脹有回升跡象，但市場仍普遍預期本周聯儲局將維持當前利率不變，年底前是否需要再加息就比較難說，市場現時認為機會較低，不過要留意能價格的表現。美匯指數在105.80有較大阻力在基本面利好的情況下，低位吸比較合適，支持位在104.00/20。本周重頭戲是央行議息，美國聯儲局、英倫銀行及日本央行將在本周中後期分別公布議息結果。當中英倫銀行應會再次加息0.25%，關鍵是會否如歐洲央行般暗示加息周期已結束，當地經濟轉弱但通脹調整有限，央行貨幣政策想轉鴿亦不容易，英鎊易跌難升。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。