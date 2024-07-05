19/09/2023 17:44

《廣匯論勢－鄭廣復》瑞郎彈至0.84才受阻，圓匯已處干預水平

《廣匯論勢》四大央行將於本周三至周五公布議結果，分別是周三(21日凌晨)的美國聯儲局、周四的瑞士央行(SNB)及英倫銀行(BOE)，以及周五(22日)的日本央行(BOJ)。如無意外，美聯儲局將會維持聯邦基金利率目標範圍在5.25至5厘，而SNB及BOE則料加息25基點，將指標利率分別上調至2厘及5.5厘，BOJ則料維持指標利率在負0.1厘。

從過去一段時間以來，包括主席鮑威爾在內的多名美聯儲局官員明示或暗示利率即將見頂。現時利率期貨市場與美聯儲局6月份對今年的利率目標預測出現差異，市場預期9月份維持利率不變的機率達到99%，而預期11及12月亦維持利率不變的機率亦分別達到73%及61.4%。如此，根據美聯儲局預測今年仍有25基點的加幅何去何從？



*25基點加幅不會無疾而終*



筆者印象中並無發生過利率調整幅度不兌現的情況，除非出現嚴重突發事件，且對經濟前景構成重大影響，否則，美聯儲局今年仍會加息25基點，錯的只會是利率期貨炒家！筆者認為，美聯儲局絕不可能在今次的最新經濟預測中，撤回預期年內餘下的25基點預期加息幅度，因為這樣等同減息，鴿派訊號實在太強烈了！美國經濟狀況亦不支持這樣的舉動。況且，FOMC內持偏鷹貨幣政策立場的委員大有人在，即使美國加息周期快將結束，相信這25基點還是會加的！

至於本周四公布議息結果的SNB，去年6月16日加息50基點，將指標利率上調至負0.25厘後，9月22日再大幅加息75基點，令指標利率達到0.5厘，脫離負利率行列，其後在去年12月及今年3月分別再加息50基點，今年6月22日將加息速度減慢至25基點，目前指標利率為1.75厘。



*美元兌瑞郎進入阻力區*



SNB在6月份的議息會後聲明中表示，不排除進一步加息以抑制通脹、確保中期物價穩定。同時表示必要時仍會在匯市採取行動，目前以拋售外幣(瑞郎以外的貨幣)為主。簡言之，SNB傾向進一步加息及控制瑞郎匯價的波動範圍。然而，瑞士通脹率已由5月份的2.2%降至8月份的1.6%，而目前歐元兌瑞郎處於0.96以下，雖未及去年9月的低位0.9420，但亦屬於SNB在2015年宣布放棄捍衛1.20後大跌以來的低位，而歐元兌瑞郎亦是SNB主要干預的貨幣對。

相反，美元兌瑞郎已自去年7月份的低位0.8552持續反彈至近期高位0.8984，技術上已進入去年6月中至7月初的下降旗形整固區，令SNB干預美元兌瑞郎，令其重展跌浪的可能性增加，以今年初以來展開的兩輪跌浪，幅度皆約600點子計，美元兌瑞郎後市跌至0.8400水平才有望反彈。



*歐央行加息周期料快結束*



歐洲央行(ECB)上周議息會後決定上調三大指標利率25基點，主要再融資操作利率違到4.5厘、抵押利率升至4.75厘，而存款利率則升至4厘。雖然ECB行長拉加德表示，不清楚利率是否已經見頂，但身兼法國央行行長的德加羅(Francois Villeroy de Galhau)則以語言藝術，表達他對利率已見頂的觀點。他表示，若有需要抗擊通脹，利率就需要保持在4厘(存款利率)。

此外，ECB副行長德金多斯(Luis de Guindos)表示，核心通脹最嚴重的階段已經過去；葡萄牙央行副行長拉波索(Clara Raposo)認為，ECB可能較預期更快實現2%通脹目標；而歐洲央行管委會委員兼斯洛伐克央行行長卡茲米爾(Peter Kazimir)表示，希望上周的加息是最後一次。不過，ECB管理委員會成員兼德國央行行長納格爾(Joachim Nagel)表示，他不確定通脹得到控制的程度是否足以讓ECB停止加息。一如拉加德所言，貨幣政策還看經濟數據，惟上述ECB管委的觀點預示ECB可以暫定加息，若然歐元區經濟表現仍然未見起色，甚至惡化，則持續的「暫停」加息等同結束加息周期，只待拉加德宣之於口而已。



*英鎊短線觸底上望1.2450*



歐元兌美元自7月18日高見1.1277後展開跌浪，上周四(14日)低見1.0631，略為跌穿5月31日低位1.0634後再呈下降旗形反彈，雖然短線有機會以大型雙底形態展開反彈浪，惟目前日線圖陰陽燭形態並未發出上升訊號，收高於1.0753才可考慮建立好倉，上望1.0950(1.0954為1.1277至1.0631跌浪之50%反彈位)。踏入本周以來，英鎊兌美元維持在1.2370以上橫行，匯價有機會在今天短線觸底反彈，暫時可以1.2450為獲利目標，1.2300則為短線重要支持，不容有失。

美元兌日圓近期持續挑戰147.80，似欲攻破148阻力，原因相信是日本央行行長植田和男經常表露偏鴿的貨幣政策立場，但投資須小心，一旦美聯儲局明晚議息會後暗示短期傾向維持利率不變，美元淡友或展開大反攻。美元兌日圓日線圖走勢與9RSI呈現輕微三頂背馳形態，此時日本財務省若出手壓匯價，145將是美元兌日圓首個測試的支持位，失守則料跌至142才有望短暫回穩，投資者不要期望美元兌日圓突破150後扶搖直上，日本財務省料不會容許，且美元兌日圓現已處於干預範圍。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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