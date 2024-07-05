19/09/2023 17:07

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.80 147.89 147.49 歐元/美元 1.0679 1.0696 1.0672 英鎊/美元 1.2376 1.2391 1.2370 美元/瑞郎 0.8979 0.8983 0.8965 美元/港元 7.8156 7.8184 7.8139

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0700 1.0600 1.0730 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2400 1.2250 1.2450 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周一(18日)，十年期美債孳息率創近四周高位後回軟，兩年期美債孳息率連升三日，創三周新高。美國國會兩黨的政治分歧，可能難以通過新的臨時法案，市場憂慮美國政府或將再次關門，投資者脫離風險資產，並趁低吸納美債。美元受累下挫，美元指數一度跌至接近104.50的水平。FOMC即將召開9月份議息會議，鑑於市場已經充分預期本次會議將暫停加息，預料會議結果短期內不會引發大的波動，反而需留意聯儲局在會後聲明會否暗示在年底2次FOMC會議上的政策取態，可能引領市場方向。上周，歐洲央行為了應對通脹持續上升的壓力，已連續第10次加息，將政策利率提高至4%。然而，在會後的貨幣政策聲明中，歐洲央行明確表示此輪緊縮周期可能已達頂峰，意味著可能會放緩加息步伐。惟近期能源和糧食價格不斷上揚，歐元區面臨的通脹壓力有增無減，歐央行需要解決抗通脹和穩經濟增長的兩大難關，政策取態似乎難以確定。相對而言，美國經濟數據穩健，但歐元區經濟持續疲軟，造就美元的反彈勢頭，建議可以短線買入美元，賣出非美貨幣。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。