20/09/2023 15:59

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.97 148.01 147.71 歐元/美元 1.0682 1.0694 1.0673 英鎊/美元 1.2341 1.2397 1.2334 美元/瑞郎 0.8982 0.8985 0.8965 美元/港元 7.8228 7.8230 7.8201

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0700 1.0600 1.0730 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2400 1.2250 1.2450 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》星期二(19日)，歐元區8月消費物價指數(CPI)年率終值向下微調0.1%至5.2%，核心指數則維持於6.2%不變。加拿大最新的CPI數據回升，而美國的房屋數據卻好壞參半，營建許可數據理想但新屋動工則較差。在美國聯儲局發布利率決議之前，美國5年及10年國債收益率升至2007年以來的最高水平，支持美匯指數由104.50反彈。今日(20日)英國會公布8月的消費物價指數，預期會維持近期的高位，英倫銀行明日(21日)議息，相信加息0.25%的機會較高。市場關注聯儲局今晚的議息結果，預期將按兵不動，關鍵的是點陣圖如何反映委員對未來利率的預測，以及主席鮑威爾的發言，投資者將以此揣測聯儲局未來貨幣政策的方向。匯市繼續窄幅上落，美元受阻於105，要等議息結果定去向，基本面仍然佔優。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。