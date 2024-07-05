20/09/2023 15:59
《美元走勢－羅明立》美元受阻於105，基本面仍然佔優
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.97
|148.01
|147.71
|歐元/美元
|1.0682
|1.0694
|1.0673
|英鎊/美元
|1.2341
|1.2397
|1.2334
|美元/瑞郎
|0.8982
|0.8985
|0.8965
|美元/港元
|7.8228
|7.8230
|7.8201
《美元走勢》星期二(19日)，歐元區8月消費物價指數(CPI)年率終值向下微調0.1%至5.2%，核心指數則維持於6.2%不變。加拿大最新的CPI數據回升，而美國的房屋數據卻好壞參半，營建許可數據理想但新屋動工則較差。在美國聯儲局發布利率決議之前，美國5年及10年國債收益率升至2007年以來的最高水平，支持美匯指數由104.50反彈。今日(20日)英國會公布8月的消費物價指數，預期會維持近期的高位，英倫銀行明日(21日)議息，相信加息0.25%的機會較高。
市場關注聯儲局今晚的議息結果，預期將按兵不動，關鍵的是點陣圖如何反映委員對未來利率的預測，以及主席鮑威爾的發言，投資者將以此揣測聯儲局未來貨幣政策的方向。匯市繼續窄幅上落，美元受阻於105，要等議息結果定去向，基本面仍然佔優。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0700
|1.0600
|1.0730
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|賣出英鎊
|1.2400
|1.2250
|1.2450
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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