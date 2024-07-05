21/09/2023 16:02

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 148.28 148.46 148.19 歐元/美元 1.0646 1.0655 1.0617 英鎊/美元 1.2327 1.2332 1.2304 美元/瑞郎 0.8994 0.9010 0.8989 美元/港元 7.8226 7.8263 7.8213

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0670 1.0550 1.0710 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2380 1.2250 1.2430 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國聯儲局在9月議息會議後宣布保持利率不變，政策聲明指出近期的經濟活動維持穩健的擴張速度，就業市場表現略為放緩但失業率保持於低水平，局方繼續關注居高不下的通脹情況。主席鮑威爾表示已非常接近他們要達到的目標，但大多委員認為今年再次加息是合適的，點陣圖亦反映年內較大機會多加息一次。美聯儲局表達了較強硬的政策立場，美債息率及美匯指數因此走高，但市場對美聯儲局在未來兩次會議上再加息則似乎並不認同，利率期貨顯示加息機會都低於50%，相信局方仍然會觀察通脹及經濟表現再作決定。美元造好，非美貨幣全面受壓，歐元及英鎊分別跌至4月以來的低位，接近1.06及1.23；美元兌日圓亦突破近期148的阻力，貨幣政策的背道而馳將對圓匯做成壓力。不過，美國財長耶倫日前罕見地指出，如日本是為了緩和匯率波動，並非要影響匯價而作出干預行動，她對此可以理解。小心是美方默許干預行動，日本央行明日(22日)亦會公布議息結果，一般估計會維持政策不變。今日(21日)輪到英國央行議息，昨日(20日)公布的8月消費物價指數意外不升反跌，由6.8%輕微回落至6.7%，核心指數年率亦由6.9%降至6.2%，是否能容許英倫銀行暫停加息，仍然難說，因數字相比歐美仍然偏高，當地工資增長亦強勁，個人認為至少跟歐洲央行一樣，至少在今次會議上再加息0.25%。無論是否加息，鎊匯仍然有下行風險，若跌破1.23，或要下試1.2180。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。