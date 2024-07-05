22/09/2023 16:25
《美元走勢－羅明立》英國加息周期料結束，鎊匯仍有下行壓力
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|148.28
|148.44
|147.50
|歐元/美元
|1.0646
|1.0668
|1.0615
|英鎊/美元
|1.2270
|1.2294
|1.2251
|美元/瑞郎
|0.9053
|0.9070
|0.9043
|美元/港元
|7.8203
|7.8215
|7.8174
《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數意外減少至22.1萬，是1月以來新低，顯示勞動力市場依然良好。但房屋數據卻欠佳，8月成屋銷售總數年化404萬戶，創七個月新低，按月跌0.7%，同樣低於預期，高利率對樓市的影響值得關注。美聯儲議息後的鷹派言論反映今年有機會再加息一次，10年期美債孳息率升至4.5%，創15年來最高。英倫銀行意外地暫停加息，刺激鎊匯一度急跌至1.2230附近，美匯指數漲至105.50受阻。
英國央行議息後以5-4的投票結果維持利率不變，顯示委員貨幣政策分歧嚴重。會後聲明重申會在足夠長的時間內實施足夠的限制，如通脹持續，有需要進一步收緊貨幣政策。言論跟其他暫停加息的央行差不多，暫停行動主要是受經濟轉差的影響，央行提到今年下半年的增長可能較之前的預測更為疲弱，今日(22日)剛公布的8月零售銷增長亦差過預期。市場相信英倫銀行加息周期已結束，鎊匯仍然有下行壓力。
日本央行今日議息後投票一致決定維持利率不變，日圓反覆偏軟，行長並無發表令人驚喜的言論，日圓仍會受壓但要留意央行干預的可能。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0670
|1.0550
|1.0710
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|賣出英鎊
|1.2310
|1.2250
|1.2360
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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