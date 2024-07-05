22/09/2023 16:25

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 148.28 148.44 147.50 歐元/美元 1.0646 1.0668 1.0615 英鎊/美元 1.2270 1.2294 1.2251 美元/瑞郎 0.9053 0.9070 0.9043 美元/港元 7.8203 7.8215 7.8174

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0670 1.0550 1.0710 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2310 1.2250 1.2360 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數意外減少至22.1萬，是1月以來新低，顯示勞動力市場依然良好。但房屋數據卻欠佳，8月成屋銷售總數年化404萬戶，創七個月新低，按月跌0.7%，同樣低於預期，高利率對樓市的影響值得關注。美聯儲議息後的鷹派言論反映今年有機會再加息一次，10年期美債孳息率升至4.5%，創15年來最高。英倫銀行意外地暫停加息，刺激鎊匯一度急跌至1.2230附近，美匯指數漲至105.50受阻。英國央行議息後以5-4的投票結果維持利率不變，顯示委員貨幣政策分歧嚴重。會後聲明重申會在足夠長的時間內實施足夠的限制，如通脹持續，有需要進一步收緊貨幣政策。言論跟其他暫停加息的央行差不多，暫停行動主要是受經濟轉差的影響，央行提到今年下半年的增長可能較之前的預測更為疲弱，今日(22日)剛公布的8月零售銷增長亦差過預期。市場相信英倫銀行加息周期已結束，鎊匯仍然有下行壓力。日本央行今日議息後投票一致決定維持利率不變，日圓反覆偏軟，行長並無發表令人驚喜的言論，日圓仍會受壓但要留意央行干預的可能。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。