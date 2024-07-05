25/09/2023 16:47

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 148.37 148.49 148.29 歐元/美元 1.0646 1.0655 1.0641 英鎊/美元 1.2241 1.2249 1.2233 美元/瑞郎 0.9080 0.9085 0.9071 美元/港元 7.8156 7.8208 7.8153

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0670 1.0550 1.0710 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2280 1.2180 1.2320 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》上周五(22日)歐美分別公布9月Markit PMI數據，歐元區情況比較混亂，法國製造業、服務業及綜合PMI全部下滑，德國方面卻剛好相反，結果歐元區製造業PMI微跌，其他兩個數據略為回升。英國情況類似，製造業PMI數據連跌4個月，加上零售銷售亦欠佳，整體經濟表現有進一步下行的可能。美國企業活動在9月相對穩定，服務業及綜合PMI增長放緩，但仍然處於50以上，製造業PMI由47.9回升至48.9。美匯指數在105以上反覆靠穩，但繼續受制於105.50的阻力。美國聯儲局上周鷹派暫停加息後，再有官員表態支持年內可能需要再次加息，相反，其他主要經濟體大多傾向停止收緊貨幣政策，美元因此繼續受到支持，但仍然要小心105.80可能會有較大的阻力，提防階段性調整。做多美元要靈活走位。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。