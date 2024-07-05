25/09/2023 16:47
《美元走勢－羅明立》美匯或受制105.80
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|148.37
|148.49
|148.29
|歐元/美元
|1.0646
|1.0655
|1.0641
|英鎊/美元
|1.2241
|1.2249
|1.2233
|美元/瑞郎
|0.9080
|0.9085
|0.9071
|美元/港元
|7.8156
|7.8208
|7.8153
《美元走勢》上周五(22日)歐美分別公布9月Markit PMI數據，歐元區情況比較混亂，法國製造業、服務業及綜合PMI全部下滑，德國方面卻剛好相反，結果歐元區製造業PMI微跌，其他兩個數據略為回升。英國情況類似，製造業PMI數據連跌4個月，加上零售銷售亦欠佳，整體經濟表現有進一步下行的可能。美國企業活動在9月相對穩定，服務業及綜合PMI增長放緩，但仍然處於50以上，製造業PMI由47.9回升至48.9。美匯指數在105以上反覆靠穩，但繼續受制於105.50的阻力。
美國聯儲局上周鷹派暫停加息後，再有官員表態支持年內可能需要再次加息，相反，其他主要經濟體大多傾向停止收緊貨幣政策，美元因此繼續受到支持，但仍然要小心105.80可能會有較大的阻力，提防階段性調整。做多美元要靈活走位。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0670
|1.0550
|1.0710
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|賣出英鎊
|1.2280
|1.2180
|1.2320
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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