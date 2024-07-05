26/09/2023 15:48

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.18 149.19 148.70 歐元/美元 1.0577 1.0593 1.0575 英鎊/美元 1.2177 1.2215 1.2175 美元/瑞郎 0.9139 0.9142 0.9119 美元/港元 7.8189 7.8222 7.8159

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0530 1.0650 1.0480 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 買入英鎊 1.2160 1.2260 1.2130 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國政府到月底將用盡資金，若無法通過臨時撥款方案，政策部門將出現停擺。眾議院院長共和黨人麥卡錫正努力說服黨友支持法案，但共和黨內部有嚴重分歧，加上明年總統大選前兩黨很難衷誠合作。評級機構警告，若美國政府停擺將可能對信用評級產生負面影響。不過，消息並無拖累美元的表現，美國10年期國債券孳息率升至4.5%以上，美匯指數漲至3月8日以來高位，逼近106。歐洲央行總裁拉加德表示，歐洲央行正考慮維持歷史最高的存款利率，確保將通脹率帶回2%的目標水平，而法國央行行長指不應以經濟作冒險，似乎暗示其不支持再次加息的立場。市場相信歐洲央行的加息周期已經結束。歐元跌破1.06，短期有機會下試1.05附近的重要支持，可小注博反彈。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。