26/09/2023 15:48
《美元走勢－羅明立》歐元跌破1.06，可小注博反彈
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|149.18
|149.19
|148.70
|歐元/美元
|1.0577
|1.0593
|1.0575
|英鎊/美元
|1.2177
|1.2215
|1.2175
|美元/瑞郎
|0.9139
|0.9142
|0.9119
|美元/港元
|7.8189
|7.8222
|7.8159
《美元走勢》美國政府到月底將用盡資金，若無法通過臨時撥款方案，政策部門將出現停擺。眾議院院長共和黨人麥卡錫正努力說服黨友支持法案，但共和黨內部有嚴重分歧，加上明年總統大選前兩黨很難衷誠合作。評級機構警告，若美國政府停擺將可能對信用評級產生負面影響。不過，消息並無拖累美元的表現，美國10年期國債券孳息率升至4.5%以上，美匯指數漲至3月8日以來高位，逼近106。
歐洲央行總裁拉加德表示，歐洲央行正考慮維持歷史最高的存款利率，確保將通脹率帶回2%的目標水平，而法國央行行長指不應以經濟作冒險，似乎暗示其不支持再次加息的立場。市場相信歐洲央行的加息周期已經結束。歐元跌破1.06，短期有機會下試1.05附近的重要支持，可小注博反彈。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0530
|1.0650
|1.0480
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|買入英鎊
|1.2160
|1.2260
|1.2130
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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