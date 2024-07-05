27/09/2023 16:44

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.00 149.18 148.87 歐元/美元 1.0570 1.0574 1.0555 英鎊/美元 1.2156 1.2159 1.2136 美元/瑞郎 0.9163 0.9178 0.9154 美元/港元 7.8207 7.8237 7.8198

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0530 1.0650 1.0480 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 買入英鎊 1.2160 1.2260 1.2130 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國9月份的消費者信心指數下降，從8月的108.7降至103，是5月以來的最低水平，主要由於對通脹和經濟轉弱的擔憂有所增加；8月份新屋銷售也大幅下降8.7%，表明房地產市場也受到利率上升的影響。美股明顯受到數據欠佳的影響而下跌，加上債務上限談判仍未結果，亦削弱市場信心。如果美聯儲繼續加息，可能會進一步打擊股市表現。美匯指數則向好，曾經突破106關口，歐元跌至1.0550附近，注意1.0480/1.0530的支持。面對通脹率高達6.7%的情況，英國央行上周出人意料地決定暫停加息，這表明當地經濟面臨的壓力愈來愈大，市場對英國未來加息的預期明顯下降，小心要下試1.20。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。