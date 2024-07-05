27/09/2023 16:44
《美元走勢－羅明立》美匯指數向好，小心英鎊下試1.2
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|149.00
|149.18
|148.87
|歐元/美元
|1.0570
|1.0574
|1.0555
|英鎊/美元
|1.2156
|1.2159
|1.2136
|美元/瑞郎
|0.9163
|0.9178
|0.9154
|美元/港元
|7.8207
|7.8237
|7.8198
《美元走勢》美國9月份的消費者信心指數下降，從8月的108.7降至103，是5月以來的最低水平，主要由於對通脹和經濟轉弱的擔憂有所增加；8月份新屋銷售也大幅下降8.7%，表明房地產市場也受到利率上升的影響。美股明顯受到數據欠佳的影響而下跌，加上債務上限談判仍未結果，亦削弱市場信心。如果美聯儲繼續加息，可能會進一步打擊股市表現。美匯指數則向好，曾經突破106關口，歐元跌至1.0550附近，注意1.0480/1.0530的支持。面對通脹率高達6.7%的情況，英國央行上周出人意料地決定暫停加息，這表明當地經濟面臨的壓力愈來愈大，市場對英國未來加息的預期明顯下降，小心要下試1.20。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0530
|1.0650
|1.0480
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|買入英鎊
|1.2160
|1.2260
|1.2130
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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