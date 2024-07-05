28/09/2023 16:14

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.31 149.56 149.22 歐元/美元 1.0507 1.0519 1.0491 英鎊/美元 1.2156 1.2162 1.2120 美元/瑞郎 0.9208 0.9218 0.9193 美元/港元 7.8254 7.8285 7.8214

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0530 1.0650 1.0480 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》星期三(27日)歐美沒有太多重要經濟數據公布，美國8月份的耐用品訂單升0.2%，好過預期。美匯指數升勢停不了，高見106.54，非美貨幣及金價下跌，油價則大升，紐約期油升至95美元，加深市場對通脹回升的憂慮。美資大行摩根大通CEO指市場未對聯邦基金利率可能升至7%作準備，言論引起投資者關注，加上油價走勢配合，美國10年期債券孳息率升至4.6%，但利率期貨對11月及12月的加息預期仍然少於一半，特別是11月加息機會不足25%。美國兩院仍然未能就臨時撥款的法案達成共識，聯邦政府停擺的可能性正不斷上升。非美貨幣除加元外普遍向下，歐元曾經跌破1.05，留意今年年初1.0480的支持。今日(28日)將公布歐元區經濟及工業景氣指數，德國會發表9月CPI；美國方面會公布第二季經濟增長終值、PCE物價指數終值，以及上周申領失業救濟人數跟8月成屋簽約銷售數據。美匯強勢可能持續但高位追入只宜短線操作，初步支持106，阻力107.10。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。