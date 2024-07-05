28/09/2023 16:14
《美元走勢－羅明立》美匯強勢，高位追入只宜短線操作
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|149.31
|149.56
|149.22
|歐元/美元
|1.0507
|1.0519
|1.0491
|英鎊/美元
|1.2156
|1.2162
|1.2120
|美元/瑞郎
|0.9208
|0.9218
|0.9193
|美元/港元
|7.8254
|7.8285
|7.8214
《美元走勢》星期三(27日)歐美沒有太多重要經濟數據公布，美國8月份的耐用品訂單升0.2%，好過預期。美匯指數升勢停不了，高見106.54，非美貨幣及金價下跌，油價則大升，紐約期油升至95美元，加深市場對通脹回升的憂慮。美資大行摩根大通CEO指市場未對聯邦基金利率可能升至7%作準備，言論引起投資者關注，加上油價走勢配合，美國10年期債券孳息率升至4.6%，但利率期貨對11月及12月的加息預期仍然少於一半，特別是11月加息機會不足25%。美國兩院仍然未能就臨時撥款的法案達成共識，聯邦政府停擺的可能性正不斷上升。
非美貨幣除加元外普遍向下，歐元曾經跌破1.05，留意今年年初1.0480的支持。今日(28日)將公布歐元區經濟及工業景氣指數，德國會發表9月CPI；美國方面會公布第二季經濟增長終值、PCE物價指數終值，以及上周申領失業救濟人數跟8月成屋簽約銷售數據。美匯強勢可能持續但高位追入只宜短線操作，初步支持106，阻力107.10。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0530
|1.0650
|1.0480
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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