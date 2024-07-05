29/09/2023 16:19
《美元走勢－羅明立》美匯支持位分別在105.5及105
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|148.81
|149.51
|148.78
|歐元/美元
|1.0588
|1.0590
|1.0558
|英鎊/美元
|1.2241
|1.2245
|1.2197
|美元/瑞郎
|0.9120
|0.9156
|0.9117
|美元/港元
|7.8290
|7.8327
|7.8262
《美元走勢》美國第二季度實際GDP增長終值維持2.1%，符合預期，而上周初次申領失業救濟人數由20.1萬輕微上升至20.4萬，但少於市場預期；但8月成屋簽約銷售指數按月大跌7.1%，高利率對樓市的不利影響不容忽視。美國10年期國債孳息率由4.6%以上略為回軟，非美貨幣有反彈，美匯指數回落至105.6附近。今晚美國將公布最新的8月份PCE物價指數及9月芝加哥PMI數據
，美匯指數支持位分別在105.5及105。
德國9月CPI從6.1%大幅降至4.5%，跌幅大於市場預期，當地8月零售銷售按月跌1.2%，遠差於0.5%增長的預期。通脹回落支持歐洲央行準備暫停加息的部署，歐元在1.05附近見反彈，1.0610/30是上方阻力，短線或在1.0480-1.0630之間波動。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0600
|1.0500
|1.0640
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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