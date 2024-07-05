29/09/2023 16:19

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 148.81 149.51 148.78 歐元/美元 1.0588 1.0590 1.0558 英鎊/美元 1.2241 1.2245 1.2197 美元/瑞郎 0.9120 0.9156 0.9117 美元/港元 7.8290 7.8327 7.8262

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0600 1.0500 1.0640 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國第二季度實際GDP增長終值維持2.1%，符合預期，而上周初次申領失業救濟人數由20.1萬輕微上升至20.4萬，但少於市場預期；但8月成屋簽約銷售指數按月大跌7.1%，高利率對樓市的不利影響不容忽視。美國10年期國債孳息率由4.6%以上略為回軟，非美貨幣有反彈，美匯指數回落至105.6附近。今晚美國將公布最新的8月份PCE物價指數及9月芝加哥PMI數據，美匯指數支持位分別在105.5及105。德國9月CPI從6.1%大幅降至4.5%，跌幅大於市場預期，當地8月零售銷售按月跌1.2%，遠差於0.5%增長的預期。通脹回落支持歐洲央行準備暫停加息的部署，歐元在1.05附近見反彈，1.0610/30是上方阻力，短線或在1.0480-1.0630之間波動。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。