13/10/2023 15:36

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.70 149.83 149.57 歐元/美元 1.0535 1.0551 1.0532 英鎊/美元 1.2192 1.2208 1.2183 美元/瑞郎 0.9073 0.9082 0.9063 美元/港元 7.8221 7.8243 7.8211

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0520 1.0600 1.0480 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國9月的消費者物價指數按年增長維持於3.7%，略高於預期，核心指數則輕微回落至4.1%，符合預測。連續兩日先後公布的PPI及CPI數據顯示通脹未見回落，房租成本上升是主要原因，10年期美國國債孳息率反彈上4.67%，而上周初次申領失業救濟人數回升至20.9萬人，但低於預期。就業跟通脹表現似乎提高了美聯儲局在最後兩次會議上要再加息一次的機會，雖然跟利率期貨市場的預測並不一致，但美匯指數昨日(12日)顯著回升，曾經高見106.37。由於經濟持續疲弱，歐洲央行上月採取鴿派加息，多名歐洲央行官員認為即使不採取進一步加息行動，通脹率也能夠逐漸回落至2%水平，而且現時需要平衡過度緊縮或限制性不足而產生的成本問題。歐洲央行最近的會議記錄顯示，雖然加息周期可能已結束，但不能讓市場對他們對抗通脹的決心有錯誤的解讀。歐元未能企穩20天線的1.0620以上，如果1.05也不保，走勢可能再次轉弱。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。