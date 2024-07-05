16/10/2023 15:26

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.44 149.63 149.31 歐元/美元 1.0531 1.0538 1.0504 英鎊/美元 1.2168 1.2172 1.2128 美元/瑞郎 0.9014 0.9031 0.9004 美元/港元 7.8206 7.8247 7.8191

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0500 1.0480 1.0600 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》上周五(13日)美國公布10月密西根大學消費者信心指數初值由68.1跌至63，遠低於市場預期。而1年通脹預期升至3.8%，是5月以來最高。數據顯示消費信心回落很可能受通脹預期升溫所影響，估計美國通脹短期內難以回落至2%的目標水平。近期中東局勢緊張，不排除以巴衝突會惡化並擴散至更多國家，最終會導致能源價格持續高企，加速通脹的反彈勢頭。雖然之前有幾位美聯儲局官員發表溫和言論，但年底前再加息一次的機會不容抹殺，而避險需求亦可能對美元有利，美匯指數曾經漲至106.50水平。歐洲央行9月貨幣政策會議紀要顯示央行有意放緩緊縮步伐，以減低對疲弱的經濟繼續帶來壓力，但能源價格的劇烈波動或使政策再現變化，已經有2位歐央行官員警告將需要繼續加息，相信市場短期可能會更關注基本面的表現，歐元匯價險守1.05，隨時要再下試1.0450，只宜小注博反彈。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。