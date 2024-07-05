16/10/2023 15:26
《美元走勢－羅明立》不排除再加息，避險需求亦或利美元
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|149.44
|149.63
|149.31
|歐元/美元
|1.0531
|1.0538
|1.0504
|英鎊/美元
|1.2168
|1.2172
|1.2128
|美元/瑞郎
|0.9014
|0.9031
|0.9004
|美元/港元
|7.8206
|7.8247
|7.8191
《美元走勢》上周五(13日)美國公布10月密西根大學消費者信心指數初值由68.1跌至63，遠低於市場預期。而1年通脹預期升至3.8%，是5月以來最高。數據顯示消費信心回落很可能受通脹預期升溫所影響，估計美國通脹短期內難以回落至2%的目標水平。近期中東局勢緊張，不排除以巴衝突會惡化並擴散至更多國家，最終會導致能源價格持續高企，加速通脹的反彈勢頭。雖然之前有幾位美聯儲局官員發表溫和言論，但年底前再加息一次的機會不容抹殺，而避險需求亦可能對美元有利，美匯指數曾經漲至106.50水平。歐洲央行9月貨幣政策會議紀要顯示央行有意放緩緊縮步伐，以減低對疲弱的經濟繼續帶來壓力，但能源價格的劇烈波動或使政策再現變化，已經有2位歐央行官員警告將需要繼續加息，相信市場短期可能會更關注基本面的表現，歐元匯價險守1.05，隨時要再下試1.0450，只宜小注博反彈。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0500
|1.0480
|1.0600
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。