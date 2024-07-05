17/10/2023 17:06

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.59 149.62 149.46 歐元/美元 1.0542 1.0560 1.0542 英鎊/美元 1.2193 1.2215 1.2192 美元/瑞郎 0.9015 0.9015 0.8991 美元/港元 7.8182 7.8192 7.8156

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0550 1.0400 1.0600 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2200 1.2000 1.2250 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》市場焦點仍在以巴局勢方面。美國總統拜登將於周三(18日)出訪中東地區，並計劃會見以巴雙方及周邊國家的領導人。市場冀望通過外交手段阻止衝突擴大到周邊地區，避險情緒略微降溫。美國財政部長耶倫周一(16日)表示，目前的利率水平可能會持續一段時間，並稱美國經濟狀況良好，暗示利率有條件維持在目前高位。結合上周公布的通脹數據，美國官員似乎認為通脹情況難以在短期內顯著回落。美元在周一略為回落，美元指數一度跌穿106的水平。惟美聯儲局即便不再加息，僅僅是將利率維持在高位也足夠讓美元受支撐。經過小幅調整後，美元指數有機會上試107.50的水平。周一，歐洲央行行長拉加德對歐元區財長們表示，歐央行正在關注能源價格，以研判以巴衝突對歐元區通脹的影響，暗示能源價格上漲可能影響歐央行的政策措施。上周五(13日)，日本財務大臣鈴木俊一表示，在某些情況下，日本需要採取適當的應對措施應對匯率波動，其時美元兌日圓正接近150重要關口。在能源價格再度飆升之際，歐央行需要解決抗通脹和穩經濟增長的兩大難關，政策取態似乎難以確定。相對而言，美國經濟數據穩健，歐元區經濟持續疲軟，造就美元的上升動力，建議可以短線買入美元，賣出非美貨幣。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。