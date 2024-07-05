18/10/2023 16:10
《美元走勢－羅明立》美元若企穩106，有機會上試107.50
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|149.65
|149.79
|149.48
|歐元/美元
|1.0583
|1.0594
|1.0560
|英鎊/美元
|1.2198
|1.2211
|1.2158
|美元/瑞郎
|0.8988
|0.9009
|0.8973
|美元/港元
|7.8236
|7.8288
|7.8216
《美元走勢》周二(17日)公布的美國9月零售銷售按月上升0.7%，遠好於市場預期的0.3%，且連續六個月增長，美國9月工業產出按月上升0.3%，同樣好於預期。強勁的零售數據令市場對美聯儲局繼續加息的預期再度升溫，美債大幅下挫。隔夜10年期美國國債孳息率一度大升13.7個基點至4.846%，為2007年7月以來的最高。惟美元仍窄幅上落，主因近期多個有FOMC投票權的美聯儲局官員紛紛表態支持短期內暫停加息，但經濟數據保持強勁，使市場感到困惑。美元指數在106關口掙持，若能企穩有機會上試107.50的水平。
加沙地帶一間醫院周二遭受襲擊，造成眾多傷亡，使以巴衝突有可能再升級。市場憂慮衝突會蔓延至周邊產油國，使能源供應更加緊張。原油及天然氣價格繼續上揚，將明顯影響環球主要經濟體的通脹情況。歐洲央行行長拉加德周一(16日)已經表示歐央行正在關注能源價格，以研判以巴衝突對歐元區通脹的影響。另有消息稱日本央行可能上調2023和2024財年的通脹預期，從2.5%上調至接近3%，為明年調整超寬鬆貨幣政策鋪路。在通脹紛紛上升的情況下，各主要經濟體的經濟增長數據或成為央行們制定政策的主要參考。而美國經濟數據強勁增長，為美元帶來支撐，建議可以短線買入美元，賣出非美貨幣。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0600
|1.0450
|1.0650
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|賣出英鎊
|1.2200
|1.2000
|1.2250
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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