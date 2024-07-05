18/10/2023 16:10

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.65 149.79 149.48 歐元/美元 1.0583 1.0594 1.0560 英鎊/美元 1.2198 1.2211 1.2158 美元/瑞郎 0.8988 0.9009 0.8973 美元/港元 7.8236 7.8288 7.8216

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0600 1.0450 1.0650 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2200 1.2000 1.2250 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周二(17日)公布的美國9月零售銷售按月上升0.7%，遠好於市場預期的0.3%，且連續六個月增長，美國9月工業產出按月上升0.3%，同樣好於預期。強勁的零售數據令市場對美聯儲局繼續加息的預期再度升溫，美債大幅下挫。隔夜10年期美國國債孳息率一度大升13.7個基點至4.846%，為2007年7月以來的最高。惟美元仍窄幅上落，主因近期多個有FOMC投票權的美聯儲局官員紛紛表態支持短期內暫停加息，但經濟數據保持強勁，使市場感到困惑。美元指數在106關口掙持，若能企穩有機會上試107.50的水平。加沙地帶一間醫院周二遭受襲擊，造成眾多傷亡，使以巴衝突有可能再升級。市場憂慮衝突會蔓延至周邊產油國，使能源供應更加緊張。原油及天然氣價格繼續上揚，將明顯影響環球主要經濟體的通脹情況。歐洲央行行長拉加德周一(16日)已經表示歐央行正在關注能源價格，以研判以巴衝突對歐元區通脹的影響。另有消息稱日本央行可能上調2023和2024財年的通脹預期，從2.5%上調至接近3%，為明年調整超寬鬆貨幣政策鋪路。在通脹紛紛上升的情況下，各主要經濟體的經濟增長數據或成為央行們制定政策的主要參考。而美國經濟數據強勁增長，為美元帶來支撐，建議可以短線買入美元，賣出非美貨幣。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。