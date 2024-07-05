19/10/2023 11:27

《廣匯論勢－鄭廣復》鎊匯滿足頭肩頂跌幅，加息前景有利展反彈浪

《廣匯論勢》美國公布9月份零售銷售預估數據，整體按月及按年分別增加0.7%及3.8%，前者升幅低於8月份的0.8%，後者升幅則遠超8月份的2.9%。至於核心零售銷售方面，單以撇除汽車及零件計，按月及按年分別增加0.6%及3.2%。同樣，按月升幅低於8月份的0.9%，按年則勝過8月份的2.5%；若撇除汽車與零件及汽油銷售，按月及按年分別增加0.6%及4%，兩者升幅皆大過8月份的0.3%及3.9%。



*美房屋數據明顯轉差*



數據似乎反映美國零售銷售理想，增加了聯儲局今年內，甚至在11月份加息的機會。然而，細看分項數據可以發現，與房地產相關的銷售或支出相對較差。當中建築材料及庭園設備銷售按月及按年分別減少0.2%及4%；傢俱及家居用品店銷售按月無升跌，按年則減少5.9%。另外，衣服及飾物銷售按月亦減少0.8%，按年僅升0.1%。

房屋相關的零售銷售表現較差，實已從房屋建造及銷售反映出來。數據顯示，8月份新屋動工按月減少11.3%、新屋銷售按月跌8.7%、已簽訂房屋銷售7.1%，二手房屋銷售按月跌0.7%。另外，8月份消費者信貸（信用卡及循環信貸）減少156.3億美元，是2020年9月以來首次下降，亦是同年6月以來最大跌幅。



*市場估美息庸人自擾*



至於升幅較大的項目則有健康及個人護理，按月及按年分別升0.8%及8.3%；非商店零售銷售按月及按年分別增加1.1%及8.4%；餐飲服務場所銷售按月及按年分別增加0.9%及9.2%。雖然雜貨店按月銷售亦按月增加3%，但按年跌0.2%。

市場以零售銷售數據理想，而認為會增加聯儲局在今年內再加息的機會。事實上，聯儲局9月份的經濟預測顯示，本就預期今年內仍有25基點的加息幅度，只是所謂的「市場」借助傳媒的力量，不斷引述鴿派聯儲局官員的言論，試圖營造鴿派氣氛而已。筆者只是好奇上述預期中的25個基點加幅，將會何去何從，至於同樣根據當局的經濟預測，明年將會進行的50基點減幅會否有變，則肯定連聯儲局官員都沒有答案！



*通脹偏高鎊息勢超美息*



英國9月份CPI按年維持上升6.7%，核心CPI按年升6.1%，升幅僅較8月份的6.2%輕微放緩，反映通脹壓力仍未消除。英倫銀行在9月份議息會上，以5票支持及4票反對（建議加息25基點），通過維持指標利率在5.25厘，反映央行決策委員對通脹前景看法分歧。英國7至9月通脹率維持在6.7至6.8%，整體CPI更由7月份的130.91，升至8月份的131.35及9月份的132，反映通脹有回升跡象。央行貨幣政策委員會在9月份議息聲明中強調，雖然維持利率不變，但若通脹壓力較預期更持久，則未來仍可能會加息。

相對而言，聯儲局若在11月或12月份的議息會議，暗示或明示加息周期結束，以英美的通脹率差距來看，鎊息很大可能超越美息。事實上，歷史數據顯示，英倫銀行政策利率在絕大多數時間高於美國聯邦基金利率，這亦是因為英國通脹率不論在上升或下跌周期都較美國高。

不過，2020年初開始的通脤上升周期，美國通脹率在2022年上半年之前均高於英國，去年下半年開始，美國通脹回落，但英國通脹率仍在攀升，直至去年10月高升11.1%後才逐步回落，鎊息雖已追貼美息，差距收窄至只有25基點，但兩國通脹率卻相差了3個百分點，且美國已呈現實質正利率，英國則仍處實質負利率環境，英鎊兌美元今年以來僅升值0.31%，但匯價仍處於1.21的偏低水平。



*鎊匯料1.2水平整固後向上*



不過，技術走勢有利英鎊兌美元進一步反彈。英鎊兌美元在今年6月上旬至8月底形成頭肩頂形態，頭部及頸線分別位於1.3146及1.2591，故匯價在8月24日失守頸線後，量度下跌目標為1.2036，而10月4日的低位就是1.2036！故有理由相信，英鎊兌美元自今年7月中展開的跌浪已經結束，後市首個反彈阻力就是頭肩頂頸線即1.2591。

從江恩正方形觀察，以1.0384為起步點計，1.2584位於270度垂直角，與1.2591僅差7點子，而位於水平線的1.3084則與1.3146相差62點子，故突破1.26後應以1.31為下一主要阻力。由於英倫銀行未來進一步加息前景較聯儲局更加明朗，英鎊兌美元後市應可維持在1.20以上整固，其後展開反彈浪。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。