19/10/2023 16:40

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.78 149.88 149.65 歐元/美元 1.0539 1.0541 1.0527 英鎊/美元 1.2132 1.2137 1.2109 美元/瑞郎 0.8980 0.8993 0.8972 美元/港元 7.8182 7.8192 7.8156

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0550 1.0400 1.0600 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2150 1.2000 1.2200 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周三(18日)公布的美聯儲局經濟報告褐皮書表示，預計短期內經濟增長將略有放緩，同時勞動力市場緊張程度會有所緩和，通脹亦將較早前緩和。再有FOMC票委對貨幣政策表態。美聯儲局理事沃勒認為，可以先觀察貨幣政策對降低通脹的進展如何，再決定下一步措施。費城聯儲主席哈克的表態更直接，其認為貨幣政策具有滯後性，美聯儲局應繼續暫停加息至明年初。美國9月新屋開工按月升7%，低於市場預期，而最新美國30年期按揭利率均值已升至8%，突顯政策緊縮對房地產市場的明顯壓制，令人不免想起2008年次貸危機。惟美國近期經濟數據良好，美元後市或有再上動力，美元指數下一目標直指107.50。周二(17日)公布的英國9月CPI按年升6.7%，核心CPI按年升6.1%，9月零售物價指數按年亦升8.9%，均好於市場預期，數據暗示英國通脹有反彈跡象，英倫銀行未必真的可以結束緊縮周期。歐元區9月調和CPI終值按年升4.3%，核心CPI終值按年升4.5%，符合預期，但仍處高位，距離歐央行2%的政策目標尚有不少距離。中國經濟反彈，三季度GDP按季增長4.9%，9月社會零售連續兩個月回升。各主要經濟體通脹程度不一，故各央行制定政策時需更多的考慮經濟增長是否健康。目前美國經濟保持強勁勢頭，加上以巴衝突造成的避險情緒亦為美元帶來支撐，建議可以短線繼續買入美元，賣出非美貨幣。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。