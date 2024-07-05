20/10/2023 16:34

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.88 149.94 149.72 歐元/美元 1.0573 1.0586 1.0564 英鎊/美元 1.2109 1.2143 1.2091 美元/瑞郎 0.8927 0.8929 0.8906 美元/港元 7.8182 7.8192 7.8156

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0600 1.0450 1.0650 美元兌日圓 買入日圓 150.50 147.00 151.50 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美聯儲局主席鮑威爾周四(19日)在紐約經濟俱樂部表示，債市波動顯著收緊金融狀況，地緣政治衝突帶來的不確定性高企，都可能影響到貨幣政策，債市孳息率上升可能意味著無需更多加息。這是鮑威爾迄今為止對暫緩加息發出的最明確的信號。市場利率聞風而動，10年期美國國債孳息率隔夜逼近5%關口，續創16年來新高。美國10月費城聯儲製造業指數為-9，9月成屋銷售按月下跌2%，均差於市場預期，其中9月成屋銷售創13年來新低，坐實了當前高利率對經濟環境的影響。美元隔夜沖高回落，但以巴局勢緊張亦為美元帶來支撐，美元後市或有再上動力，美元指數仍有機會邁向107.50。日本央行在周四發布的季度報告中上調了日本六個地區的經濟評估。早前亦有消息指，日本央行可能在本月政策會議中討論上調2023和2024財年的通脹預期至接近3%，而最新公布的日本9月CPI按年增3%，市場猜測日本央行或提早在明年第一季就收緊超寬鬆貨幣政策。英國9月零售銷售按年下跌1%，9月核心零售銷售按年下跌1.2%，跌幅遠大於市場預期，使英倫銀行在制定下一步政策時需有更多考量。即使聯儲局明確暫緩加息，但降息仍是遙遙無期，目前的終端利率很可能會維持一段較長時間，加上美國經濟增長保持穩健，其他主要國家的經濟增長逐漸下滑，故建議可以短線繼續買入美元，賣出非美貨幣。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。