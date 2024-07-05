24/10/2023 16:01

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.56 149.80 149.49 歐元/美元 1.0678 1.0688 1.0667 英鎊/美元 1.2277 1.2282 1.2247 美元/瑞郎 0.8901 0.8914 0.8900 美元/港元 7.8223 7.8250 7.8215

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0640 1.0770 1.0590 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》9月芝加哥聯儲全國活動指數由-0.16上升至0.02，好過預期；而歐元區的消費者信心指數10月初值輕微下降至-17.9，低於經濟學家此前的-18.3的預測。市場預期美國聯儲局年內將暫停加息，但將繼續保持利率於高水平，同時美國政府需要增加債券拍賣來彌補不斷擴大的財政赤字，加上聯儲局縮表，美國信用評級可能被下調的風險，令投資者要求更高的收益回報，10年期國債孳益率曾經升至5%，其後顯著回落，市場預期債市波動性將有增無減。美匯指數周一（23日）持續下跌，重回105低位，即50天平均線附近，如跌破105，技術走勢有轉差的可能。德國央行在其月度報告中指出，由於工業生產下降、建築業衰退和消費疲軟，第三季度德國經濟可能出現收縮。今年初，當地已經歷過一次衰退，而在第二季度經濟增長亦停滯不前。因此，如果第三季度再次經濟收縮，德國或成為歐元區經濟表現最差的國家之一。歐元近期表現卻不錯，逼近1.07及50天平均線，日線圖的下降通道已出現向上突破，不排除有機會上試1.0770及100天平均線的1.0820。但要注意，由於基本因素並未配合，只建議輕倉入市，見好就收。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。