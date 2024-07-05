25/10/2023 15:08

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.86 149.93 149.79 歐元/美元 1.0597 1.0607 1.0589 英鎊/美元 1.2171 1.2176 1.2160 美元/瑞郎 0.8934 0.8937 0.8921 美元/港元 7.8231 7.8246 7.8226

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0580 1.0680 1.0550 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周二(24日)美匯指數由50天線附近反彈，美國10月Markit製造業採購經理指數(PMI)回升至50擴張水平，服務業PMI也創下三個月的新高，達到50.9。相反，歐元區的表現仍然疲弱，兩個同類數據都較9月時下滑，亦差過市場預期；英國的數據則變動不大。數據理想帶動美匯指數一度重上106，歐元跌近100點，失守1.06。基本面美元仍然佔優，就算美聯儲局今年不再加息，維持高利率時間可能較其他央行更長，對匯價應該不會有負面影響。日本製造業採購經理人指數(PMI)維持在48.5，今年以來除5月份外，全部低於50.0水平，反映製造業仍未走出衰退；服務業PMI降至51.1，是今年以來的最低擴張速度。日本政府為緩解通脹帶來的衝擊，考慮向國民提供每人約260美元的一次性減稅。日圓匯價近期變動不大，美元在150遇到阻力，而中東局勢觸發的避險需求亦未有為圓匯帶來太多反彈空間，悶局。今日(25日)加拿大央行將進行議息，估計會維持利率不變，但亦將繼續警告通脹風險，美元在1.38以上應會遇到較大阻力。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。