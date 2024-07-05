25/10/2023 15:08
《美元走勢－羅明立》日圓悶局，美元150遇阻
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|149.86
|149.93
|149.79
|歐元/美元
|1.0597
|1.0607
|1.0589
|英鎊/美元
|1.2171
|1.2176
|1.2160
|美元/瑞郎
|0.8934
|0.8937
|0.8921
|美元/港元
|7.8231
|7.8246
|7.8226
《美元走勢》周二(24日)美匯指數由50天線附近反彈，美國10月Markit製造業採購經理指數(PMI)回升至50擴張水平，服務業PMI也創下三個月的新高，達到50.9。相反，歐元區的表現仍然疲弱，兩個同類數據都較9月時下滑，亦差過市場預期；英國的數據則變動不大。數據理想帶動美匯指數一度重上106，歐元跌近100點，失守1.06。基本面美元仍然佔優，就算美聯儲局今年不再加息，維持高利率時間可能較其他央行更長，對匯價應該不會有負面影響。
日本製造業採購經理人指數(PMI)維持在48.5，今年以來除5月份外，全部低於50.0水平，反映製造業仍未走出衰退；服務業PMI降至51.1，是今年以來的最低擴張速度。日本政府為緩解通脹帶來的衝擊，考慮向國民提供每人約260美元的一次性減稅。日圓匯價近期變動不大，美元在150遇到阻力，而中東局勢觸發的避險需求亦未有為圓匯帶來太多反彈空間，悶局。今日(25日)加拿大央行將進行議息，估計會維持利率不變，但亦將繼續警告通脹風險，美元在1.38以上應會遇到較大阻力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0580
|1.0680
|1.0550
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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