26/10/2023 16:28
《美元走勢－羅明立》歐元下方支持在1.05及1.0450
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|150.36
|150.79
|149.90
|歐元/美元
|1.0550
|1.0570
|1.0532
|英鎊/美元
|1.2094
|1.2105
|1.2069
|美元/瑞郎
|0.8982
|0.8992
|0.8964
|美元/港元
|7.8203
|7.8243
|7.8200
《美元走勢》美國9月度的新房銷售意外強勁增長，按月上升了12.3%，經季節調整後年銷售量達到了75.9萬套，創下了自2022年2月以來的最高水平。在按揭貸款利率高企的情況下，建築商紛紛提供價格折扣和其他激勵措施吸引買家。不過，有關優惠未必能長期支持樓價。美匯指數在強勁新屋銷售數據推動下上升至106.5水平。今晚(26日)市場將密切關注歐洲央行的利率決議、美國上周初次申領失業救濟人數、美國第三季度實際GDP年化增長率等重要數據。歐洲央行行長拉加德的新聞發布會，將成為投資者瞭解市場動向的重要參考。
根據歐洲央行(ECB)的最新資料，家庭貸款的增長僅為0.8%，較上月減少，而銀行對企業貸款的增長只有0.2%，創下自2015年底以來的最低水平。當地經濟持續疲弱，但通脹風險回升，央行估計會傾向支持經濟而維持利率不變。歐元跌至1.0530附近，下方支持在1.05及1.0450。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0480
|1.0600
|1.0440
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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