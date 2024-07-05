26/10/2023 16:28

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 150.36 150.79 149.90 歐元/美元 1.0550 1.0570 1.0532 英鎊/美元 1.2094 1.2105 1.2069 美元/瑞郎 0.8982 0.8992 0.8964 美元/港元 7.8203 7.8243 7.8200

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0480 1.0600 1.0440 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國9月度的新房銷售意外強勁增長，按月上升了12.3%，經季節調整後年銷售量達到了75.9萬套，創下了自2022年2月以來的最高水平。在按揭貸款利率高企的情況下，建築商紛紛提供價格折扣和其他激勵措施吸引買家。不過，有關優惠未必能長期支持樓價。美匯指數在強勁新屋銷售數據推動下上升至106.5水平。今晚(26日)市場將密切關注歐洲央行的利率決議、美國上周初次申領失業救濟人數、美國第三季度實際GDP年化增長率等重要數據。歐洲央行行長拉加德的新聞發布會，將成為投資者瞭解市場動向的重要參考。根據歐洲央行(ECB)的最新資料，家庭貸款的增長僅為0.8%，較上月減少，而銀行對企業貸款的增長只有0.2%，創下自2015年底以來的最低水平。當地經濟持續疲弱，但通脹風險回升，央行估計會傾向支持經濟而維持利率不變。歐元跌至1.0530附近，下方支持在1.05及1.0450。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。