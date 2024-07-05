27/10/2023 15:48

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 150.09 150.40 150.07 歐元/美元 1.0568 1.0569 1.0551 英鎊/美元 1.2134 1.2140 1.2121 美元/瑞郎 0.8985 0.8995 0.8978 美元/港元 7.8195 7.8207 7.8185

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0580 1.0450 1.0610 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出英鎊 1.2150 1.2000 1.2200 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周四(26日)發布的美國第三季度GDP按年增長4.9%，增幅為第二季度的2倍多，好於市場預期，增速為近兩年來最快。備受美聯儲局關注的第三季個人消費支出(PCE)價格指數按年增長2.9%，核心PCE價格指數按年增長2.4%，增幅明顯較第二季度溫和，亦低於市場預期。顯示美聯儲局早前的緊縮政策奏效，在保持GDP增速同時抑制了通脹升溫。同日公布的9月核心耐用品訂單初值按月上升0.6%，好於市場預期。近期的數據顯示美國經濟正健康穩定的增長，且通脹暫時無憂，市場基本確定美聯儲局無需在年度再度加息。受利好數據提振，美元指數一度上揚至106.70上方。一如市場預期，歐洲央行昨日在10月份政策會議上維持主要利率不變，為開啟政策緊縮以來首次。雖然行長拉加德表示，暫停加息不代表以後不會再加息。但隨著通脹逐步降溫，加上歐元區經濟疲軟，市場普遍認為歐央行加息周期已經結束，焦點正轉移到政策利率會在高位維持多長時間。同樣地，美國財長耶倫昨日表示，美聯儲局可能在更長的時間讓利率維持在高位，暗示官方預計通脹在未來一段時間不會顯著回落。各主要貨幣的走向，將更多的受經濟數據影響。在美國經濟保持穩健增長，其他主要國家的經濟逐漸下滑的情況下，建議可以短線繼續買入美元，賣出非美貨幣。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。