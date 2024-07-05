30/10/2023 17:29

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 149.60 149.82 149.28 歐元/美元 1.0557 1.0568 1.0552 英鎊/美元 1.2098 1.2134 1.2095 美元/瑞郎 0.9033 0.9037 0.9021 美元/港元 7.8217 7.8225 7.8209

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.0590 1.0500 1.0630 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》上周五(27日)美國公布聯儲局關注的通脹數據，9月PCE(個人消費支出)物價指數按年增長3.4%，核心指數按年增長3.7%，環比增長0.3%，均符合市場預期。而實際個人消費支出按月增速加快至0.4%，但收入放緩至0.3%，反映通脹反彈未必能持續。此外，10月密歇根大學消費者信心指數終值上修至63.8，加上日前發表的第三季經濟增長初值強勁，美國經濟整體情況仍然令人樂觀。不過，美國財政部長耶倫最近表示美聯儲很可能暫停加息，美元上行動力減弱，在聯儲局周四(2日)議息會議前或需先行整固，需靜待FOMC會議後的決策聲明再定方向。歐洲央行在上周的貨幣政策會議上維持政策利率不變，區內基通脹暫時放緩，經濟增長則停滯不前，龍頭德國甚至有陷入衰退的風險，市場相信歐洲央行加息周期已經結束。留意本周將公布德國及歐元區最新的通脹和經濟增長數據，或可更好了解央行未來政策立場。由於能源價可能受地緣政治影響而格持續高企，加上臨近冬季，歐元區通脹未必會繼續回落，歐央行制定政策也將更加困難。歐元暫時守住1.05，上方阻力1.0620，短線可部署高沽。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。