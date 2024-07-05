30/10/2023 17:29
《美元走勢－羅明立》美元上行動力減弱，靜待FOMC會議
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|149.60
|149.82
|149.28
|歐元/美元
|1.0557
|1.0568
|1.0552
|英鎊/美元
|1.2098
|1.2134
|1.2095
|美元/瑞郎
|0.9033
|0.9037
|0.9021
|美元/港元
|7.8217
|7.8225
|7.8209
《美元走勢》上周五(27日)美國公布聯儲局關注的通脹數據，9月PCE(個人消費支出)物價指數按年增長3.4%，核心指數按年增長3.7%，環比增長0.3%，均符合市場預期。而實際個人消費支出按月增速加快至0.4%，但收入放緩至0.3%，反映通脹反彈未必能持續。此外，10月密歇根大學消費者信心指數終值上修至63.8，加上日前發表的第三季經濟增長初值強勁，美國經濟整體情況仍然令人樂觀。不過，美國財政部長耶倫最近表示美聯儲很可能暫停加息，美元上行動力減弱，在聯儲局周四(2日)議息會議前或需先行整固，需靜待FOMC會議後的決策聲明再定方向。
歐洲央行在上周的貨幣政策會議上維持政策利率不變，區內基通脹暫時放緩，經濟增長則停滯不前，龍頭德國甚至有陷入衰退的風險，市場相信歐洲央行加息周期已經結束。留意本周將公布德國及歐元區最新的通脹和經濟增長數據，或可更好了解央行未來政策立場。由於能源價可能受地緣政治影響而格持續高企，加上臨近冬季，歐元區通脹未必會繼續回落，歐央行制定政策也將更加困難。歐元暫時守住1.05，上方阻力1.0620，短線可部署高沽。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.0590
|1.0500
|1.0630
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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