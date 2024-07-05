30/10/2023 17:37

《廣匯論勢－鄭廣復》美元兌日圓構建大雙頂，後市或試127.5

《廣匯論勢》歐洲央行(ECB)上周四議息後宣布維持三大指標利率不變，並表示未來的貨幣政策將取決於經濟及通脹表現。至於資產購買計劃(APP)，ECB表示已不再將回籠本金進行再投資。至於疫情緊急買債措施(PEPP)，歐委會傾向維持將回籠資金進行再投資至起碼2024年底。

ECB行長拉加德亦在議息會後聲明中表示，未來的貨幣政策決定將會確保政策利率在需要時處於足夠的限制性水平，而在決定利率水平及限制性的時間時，ECB仍將繼續參考數據表現，尤其是當局對通脹前景的評估，以及貨幣政策傳導的強度。拉加德提到，經濟增長面臨的風險包括貨幣政策、緣政治風險、個人及企業對經濟前景的信心。



*德國第三季經濟收縮*



另一方面，ECB管委會委員Boris Vujcic接受訪時表示，央行已經完成加息進程，通脹率正在下降，並處於放緩過程，預期2025年將可達到目標。有大行更認為，為保護歐洲經濟，ECB不應該太遲放寬貨幣政策。

德國上周公布的經濟數據顯示，綜合PMI由9月的46.4跌至10月份的45.8；同期服務業PMI亦由50.3跌至48，製造業PMI則由39.6微升至40.7。德國第三季GDP按季及按年分別收縮0.3%及0.8%，預示歐元區面瀕臨經濟表現持續收縮。歐元區9月份通脹率為4.3%，而10月份主要再融資操作利率為4.5厘。以10月份PMI數據推斷，同月通脹率料進一步下降，令歐元區出現實質正利率。

近日歐元兌美元在1.0560水平爭持，短線主要阻力約為1.0700，匯價有望升至1.0960才受阻。不過，歐元兌美元要向上挑戰接近1.10水平，肯定不會是短期內的事，畢竟歐元區經濟較美國差得多，同時亦存在負息差，再加上俄烏戰事及以巴衝突，均難吸引資金低吸歐元區資產。投資者反而應該注意歐元兌美元的下跌風險，一旦失守1.0520，則量度下跌目標為1.0350。



*日央行或再放寬YCC*



另一方面，日本央行(BOJ)將於明天公布議息結果，預期將指標利率維持在負0.1厘水平。由於植田和男上任，BOJ將10年期國債孳息率控制(YCC)範圍，由負0.25至0.25厘擴大到負0.5至0.5厘，更在7月份議息會後，宣布容許10年期債息達到1厘，更強調負0.5至0.5厘的孳息率控制只屬參考。因此，BOJ有可能在今次或未來的貨幣政策會議後，進一步擴大孳息率控制範圍，收窄日本與其他主要經濟體的負息差，減輕日圓的沽壓。

美元兌日圓10月3日高見150.18後，即日急跌至147.38，不排除是日本政府干預匯市所致，但日本財務省官員對是否曾干預匯市不予置評。然而，美元兌日圓急跌造成技術性的穿頭破腳強烈轉跌形態，其後美元兌日圓返回149至150窄幅橫行，上周四(26日)更曾高見150.79，但上周五在150.38平開後，略為升至150.43，其後持續下跌，最低跌至149.60，今天在歐洲市初段進一步跌至149.28後反彈，與10月24日低位149.32形成小雙底。從周線或月線所見，一個大型雙頂形態正在構建，而匯價一旦升破152，匯價走勢更與9RSI形成大型頂背馳，預示美元兌日圓將會大跌。



*聯儲局本周料維持利率不變*



從10月以來的走勢所見，美元兌日圓在10月升破150後即日呈穿頭破腳形態急跌，其後又於上周五藉著美國9月份PCE升幅放緩而下跌，第一是反映市場對於日本財務省在150以上可能採取干預行動保持戒心，其次是對美國經濟數據反映通脹可能持續放緩亦不敢掉以輕心，而美國聯儲局又將於明天展開為期兩天的貨幣政策會議，幾乎可以肯定將會維持利率不變，如此又將加劇美元匯價的下行壓力，故此，美元兌日圓在149至150水平宜沽不買，投資者或會擔心會出現夾美元淡倉情況，即使如此亦是無可避免的，故一定要預先設定止蝕位。

最保守的策略是：針對美元兌日圓的短倉，宜將止蝕位設定在全日高位之以上（起碼相差10點子），以及待歐洲開市後才進場，一旦止蝕，就等待下一個沽貨訊號出現後再建短倉，當然不會以日線圖作為參考，投資者可根據自己的風險承受能力，以5分鐘至一小時圖作為參考。短期先以145為首個下跌目標，其後是138、131及127.50。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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