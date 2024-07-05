31/10/2023 15:41

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 150.22 150.26 148.99 歐元/美元 1.0598 1.0617 1.0590 英鎊/美元 1.2147 1.2168 1.2136 美元/瑞郎 0.9019 0.9032 0.9011 美元/港元 7.8235 7.8254 7.8193

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0630 1.0550 1.0670 美元兌日圓 買入日圓 150.50 149.00 151.00 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》歐元區最大經濟體德國三季度GDP初值按季收縮0.1%，無預期般疲弱，面臨衰退風險；當地10月的消費物價指數則繼續回落。歐元匯價持續反彈，曾經升至1.0620附近，留意50天線1.0650附近的阻力。市場正等待美聯儲局的議息結果，估計會維持利率不變。美匯指數短線下滑至106下方，投資者在議息前入市態度謹慎，而美國10年期基國債孳息率報4.88%左右，估計會限制美元回落。日本央行今日(31日)的貨幣政策會議上維持利率不變，但就會再次調整其收益率曲線控制計畫(YCC)，由控制10年期日本國債收益率上限在1%，改為以1%作參考，即容許收益率高於1%，目的是令政策更加靈活。由於未有更多緊縮的措施及言論，日圓再次跌破150兌1美元。由於日本央行正逐步調整寬鬆措施，不妨在150.50附近博日圓反彈，穿151則先行止損。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。