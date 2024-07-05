31/10/2023 15:41
《美元走勢－羅明立》日本逐步調整寬鬆措施，不妨博日圓反彈
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|150.22
|150.26
|148.99
|歐元/美元
|1.0598
|1.0617
|1.0590
|英鎊/美元
|1.2147
|1.2168
|1.2136
|美元/瑞郎
|0.9019
|0.9032
|0.9011
|美元/港元
|7.8235
|7.8254
|7.8193
《美元走勢》歐元區最大經濟體德國三季度GDP初值按季收縮0.1%，無預期般疲弱，面臨衰退風險；當地10月的消費物價指數則繼續回落。歐元匯價持續反彈，曾經升至1.0620附近，留意50天線1.0650附近的阻力。市場正等待美聯儲局的議息結果，估計會維持利率不變。美匯指數短線下滑至106下方，投資者在議息前入市態度謹慎，而美國10年期基國債孳息率報4.88%左右，估計會限制美元回落。
日本央行今日(31日)的貨幣政策會議上維持利率不變，但就會再次調整其收益率曲線控制計畫(YCC)，由控制10年期日本國債收益率上限在1%，改為以1%作參考，即容許收益率高於1%，目的是令政策更加靈活。由於未有更多緊縮的措施及言論，日圓再次跌破150兌1美元。由於日本央行正逐步調整寬鬆措施，不妨在150.50附近博日圓反彈，穿151則先行止損。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0630
|1.0550
|1.0670
|美元兌日圓
|買入日圓
|150.50
|149.00
|151.00
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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