13/11/2023 16:17
《美元走勢－羅明立》歐元或維持1.06/1.08波動範圍
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|151.75
|151.80
|151.55
|歐元/美元
|1.0691
|1.0698
|1.0681
|英鎊/美元
|1.2232
|1.2245
|1.2223
|美元/瑞郎
|0.9016
|0.9026
|0.9012
|美元/港元
|7.8100
|7.8112
|7.8092
《美元走勢》上周五(10日)公布的美國11月密歇根大學消費者信心指數較10月顯著回落，初值為60.4，創六個月新低，大幅不及市場預期及前值。因高利率和對經濟前景的擔憂打壓了消費者情緒。與此同時，消費者長期通脹預期創十二年新高，短期通脹預期也有明顯攀升。此外，穆迪宣布下調美國主權評級的展望為負面，美元及美債同步下跌，10年期國債孳息率升至4.65%附近，投資者會追求較高的風險溢價，不排除債息會繼續上升。英國第三季GDP按季無增長，按年增長0.6%，好過市場預期，但家庭消費與政府支出萎縮，服務業產出下降，央行貨幣難以繼續收緊。英鎊由1.22以下反彈，短線阻力1.23。
歐洲央行行長拉加德周五(17日)為減息預期降溫，指區內通脹可能反彈，仍然要關注能源業供應帶來的衝擊，重申2%的通脹目標，並表示有需要會考慮再次加息。歐元有機會維持1.06/1.08的波動範圍，低位吸納有一定的值博率。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0640
|1.0750
|1.0590
|美元兌日圓
|買入日圓
|151.70
|150.20
|152.20
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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