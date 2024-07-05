13/11/2023 16:17

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 151.75 151.80 151.55 歐元/美元 1.0691 1.0698 1.0681 英鎊/美元 1.2232 1.2245 1.2223 美元/瑞郎 0.9016 0.9026 0.9012 美元/港元 7.8100 7.8112 7.8092

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0640 1.0750 1.0590 美元兌日圓 買入日圓 151.70 150.20 152.20 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》上周五(10日)公布的美國11月密歇根大學消費者信心指數較10月顯著回落，初值為60.4，創六個月新低，大幅不及市場預期及前值。因高利率和對經濟前景的擔憂打壓了消費者情緒。與此同時，消費者長期通脹預期創十二年新高，短期通脹預期也有明顯攀升。此外，穆迪宣布下調美國主權評級的展望為負面，美元及美債同步下跌，10年期國債孳息率升至4.65%附近，投資者會追求較高的風險溢價，不排除債息會繼續上升。英國第三季GDP按季無增長，按年增長0.6%，好過市場預期，但家庭消費與政府支出萎縮，服務業產出下降，央行貨幣難以繼續收緊。英鎊由1.22以下反彈，短線阻力1.23。歐洲央行行長拉加德周五(17日)為減息預期降溫，指區內通脹可能反彈，仍然要關注能源業供應帶來的衝擊，重申2%的通脹目標，並表示有需要會考慮再次加息。歐元有機會維持1.06/1.08的波動範圍，低位吸納有一定的值博率。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。