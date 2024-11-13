13/11/2023 08:51

《真知灼見－溫灼培》美元受政治風險拖累

《真知灼見》為免美國政府於本周五（17日）後出現停擺狀況，眾議院議長約翰遜提出了一項臨時撥款計劃。繼續由國會撥出款項以維持政府運作。部分開支如軍事建設、運輸及城市發展等則撥款維持至明年1月19日。其餘政府運作則獲撥款維持到2月2日。但整個撥款將不會包括以色列及烏克蘭的援助。據了解，有關計畫或將於本周二（14日）由共和黨內先作出投票。假若一切成事，料又可延後美國政府停擺的時間表，以至對美國經濟帶來的衝擊。但一點必須理解，倘一切行動失敗，使美國政府於本周五後停擺，這可對美元不利。



*未來貨幣走勢看誰減息快*



撇除美國政府可能停擺或捲入中東亂局，這些有機會導致美元匯價急轉直下情況出現以外，當分析明年貨幣匯價走勢，市場重心相信已從過去衡量哪貨幣最具加息潛力，轉為觀察往後哪貨幣將最快作出減息。就現階段看，無獨有偶市場估計，聯儲局又或歐央行明年很大機會將同於6月份開展其減息周期，而估計兩央行明年全年減息幅度同為75點子。但當然隨時間伸延，假使今個歐洲冬季變得異常寒冷，導致歐洲需大量進口昂貴能源並損害到區內經濟，這樣就不能排除歐央行或需提早減息並間接為美元帶來支持。但話說回來，如美國政府停擺或捲入了中東戰爭，這又可能使美國減息較歐洲要早，使美元下跌。所以往後美元匯價變數可相當大，重點還看誰先減息及誰減息最多。

本周重點觀察是於14至17日在美國三藩市舉行的亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議。屆時相信中美兩國領導人亦將舉行峰會。大家最要關注，是中美之間過去五年經歷了貿易、科技及金融等領域的紛爭後，雙方能否談出暫時性的歇息。如這情況出現料可有利全球投資氣氛。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》(筆者電郵：enroll@hangseng.com)



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