13/11/2023 17:05

《廣匯論勢－鄭廣復》加元1.39支持力強，中線上望1.32

《廣匯論勢》金融市場對於美國聯儲局，以至全球加息周期是否已結束的看法，與各主要央行內部意見一樣存在分歧。以聯儲局為例，主席鮑威爾表示，目前仍不確定利率是否已高到足以戰勝通脹，更警告隨著商品、服務及勞動力供應改善，利率甚至上升空間。

聖路易聯儲行臨時行長Kathleen O'Neill Paese認為，暗示進一步加息不太明智，因目前經濟表現存在不確定性，但通脹亦可能超出預期。里士滿聯儲行行長Thomas Barkin指出，第三季經濟增長仍然達到4.9%，即使進一步加息亦是意料之中。



*炒美息向下為時尚早*



美國勞工部將於明天(14日)公布10月份消費者物價指數(CPI)，市場預期CPI按年升3.3%，筆者可以斷言，即使升幅小於3%，聯儲局亦不會在12月份，甚至在明年上半年減息，其一是聯儲局的通脹目標是2%，其二是失業率仍然偏低，而且第三季GDP經年率化之後按季增長4.9%。炒減息？未到時候！



*圓匯處干預水平勿追沽*



美元兌日圓高見151.85，直迫去年10月份高位151.96，今早日本公布10月份生產者價格指數(PPI)按年上升0.8%，低於9月份的2.2%。此外，10月份機械工具訂單按年大減20.6%，為2020年9月以來最大跌幅，市場的即時反應是數據影響日本央行貨幣政策取態，炒家亦順勢推高美元兌日圓。不過，美元兌日圓已升近152，屬日本財務省的干預水平，追沽日圓風險極高。美國10月通脹率若一如預期回落至3%，甚或低於該水平，一眾非美貨幣將會急升，美元兌日圓料跌至148.00才有短暫支持，惟中長線仍有進一步下跌的風險。

另外，加元亦須注意。從周線圖觀察，美元兌加元在11月初高見1.3901後回落，最終形成穿頭破腳形態收低於1.3659，技術上亦呈雙周轉向訊號，且美元兌加元在去年10月觸及1.3979後，最終收低於1.39，今年3月份欲再次挑戰1.39，最高僅見1.3863，本月初觸及1.39已見龐大沽壓，即過去1年多以來，美元兌加元均未能突破1.39收市，投資者不妨以收高於1.39止蝕拋售美元兌加元，暫以1.3200為中期目標。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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