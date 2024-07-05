14/11/2023 16:08
《美元走勢－羅明立》歐元或續1.06/1.08之間上落
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|151.65
|151.80
|151.62
|歐元/美元
|1.0703
|1.0707
|1.0692
|英鎊/美元
|1.2287
|1.2291
|1.2265
|美元/瑞郎
|0.9020
|0.9028
|0.9017
|美元/港元
|7.8075
|7.8093
|7.8056
《美元走勢》周一(13日)環球市場沒有重要數據公布，匯市整體變化不大。美國10年期國債孳息率維持在4.6%附近，美匯指數在106以下窄幅波動。上周美聯儲局主席鮑威爾就經濟和貨幣政策的言論偏鷹，表示通脹仍偏高，令市場憂慮美聯儲局有可能重新加息。今明兩日(14、15日)美國將公布10月CPI和PPI數據，通脹數據對美聯儲局日後政策走向有重要影響。
歐洲央行副行長金多斯昨日表示，物價可能在未來幾個月暫時回升，但整體方向仍然是下行，而區內經濟可能繼續轉弱，甚至從工業環節蔓延至服務業，就業市場亦受到影響。利率政策方面，他重申談論降息還為時過早。其講話跟上周歐央行行長拉加德的講話類似。歐元匯價變動不大，可能繼續1.06/1.08之間上落。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0640
|1.0750
|1.0590
|美元兌日圓
|買入日圓
|151.70
|150.20
|152.20
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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