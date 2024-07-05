14/11/2023 16:08

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 151.65 151.80 151.62 歐元/美元 1.0703 1.0707 1.0692 英鎊/美元 1.2287 1.2291 1.2265 美元/瑞郎 0.9020 0.9028 0.9017 美元/港元 7.8075 7.8093 7.8056

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0640 1.0750 1.0590 美元兌日圓 買入日圓 151.70 150.20 152.20 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周一(13日)環球市場沒有重要數據公布，匯市整體變化不大。美國10年期國債孳息率維持在4.6%附近，美匯指數在106以下窄幅波動。上周美聯儲局主席鮑威爾就經濟和貨幣政策的言論偏鷹，表示通脹仍偏高，令市場憂慮美聯儲局有可能重新加息。今明兩日(14、15日)美國將公布10月CPI和PPI數據，通脹數據對美聯儲局日後政策走向有重要影響。歐洲央行副行長金多斯昨日表示，物價可能在未來幾個月暫時回升，但整體方向仍然是下行，而區內經濟可能繼續轉弱，甚至從工業環節蔓延至服務業，就業市場亦受到影響。利率政策方面，他重申談論降息還為時過早。其講話跟上周歐央行行長拉加德的講話類似。歐元匯價變動不大，可能繼續1.06/1.08之間上落。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。