15/11/2023 16:10

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 150.72 150.76 150.50 歐元/美元 1.0867 1.0884 1.0865 英鎊/美元 1.2472 1.2498 1.2466 美元/瑞郎 0.8891 0.8900 0.8881 美元/港元 7.8052 7.8055 7.8030

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 觀望 美元兌日圓 買入日圓 151.00 150.00 151.40 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國10月份消費者物價指數(CPI)按年增長由3.7%放緩至3.2%，核心CPI亦由4.1%回落到4%，是超過兩年的低位。月初的非農就業數據加上通脹數據，都支持美聯儲局暫停加息的做法，甚至反映加息周期或已結束。數據推動美國國債孳息率跌至4.4%附近，股市顯著反彈，美匯指數急挫，跌破上次低位104.70後加速下滑，現時在104關口爭持。市場預期美國明年中開始減息，美匯很有可能要繼續尋底。英國昨日(14日)公布了最新的就業情況，10月領取失業金的人數減至1.78萬人，截至9月的三個月，失業率保持在4.2%，就業人口增加5.4萬人，表現優於預期。值得關注的是工資增長仍然強勁，英倫銀行短期最多只能維持利率不變，減息機會不大。英鎊單日上漲超過200點，升至1.25。歐元同樣表現強勁，逼近1.09，升幅接近200點。市場短期可能會集中關注美元的利淡因素進行炒作，候高沽美元較合適，阻力可留意104.60。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。