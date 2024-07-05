15/11/2023 16:10
《美元走勢－羅明立》預期明年中減息，候高沽美元較合適
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|150.72
|150.76
|150.50
|歐元/美元
|1.0867
|1.0884
|1.0865
|英鎊/美元
|1.2472
|1.2498
|1.2466
|美元/瑞郎
|0.8891
|0.8900
|0.8881
|美元/港元
|7.8052
|7.8055
|7.8030
《美元走勢》美國10月份消費者物價指數(CPI)按年增長由3.7%放緩至3.2%，核心CPI亦由4.1%回落到4%，是超過兩年的低位。月初的非農就業數據加上通脹數據，都支持美聯儲局暫停加息的做法，甚至反映加息周期或已結束。數據推動美國國債孳息率跌至4.4%附近，股市顯著反彈，美匯指數急挫，跌破上次低位104.70後加速下滑，現時在104關口爭持。市場預期美國明年中開始減息，美匯很有可能要繼續尋底。
英國昨日(14日)公布了最新的就業情況，10月領取失業金的人數減至1.78萬人，截至9月的三個月，失業率保持在4.2%，就業人口增加5.4萬人，表現優於預期。值得關注的是工資增長仍然強勁，英倫銀行短期最多只能維持利率不變，減息機會不大。英鎊單日上漲超過200點，升至1.25。歐元同樣表現強勁，逼近1.09，升幅接近200點。市場短期可能會集中關注美元的利淡因素進行炒作，候高沽美元較合適，阻力可留意104.60。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|觀望
|美元兌日圓
|買入日圓
|151.00
|150.00
|151.40
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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