15/11/2023 11:52

《真知灼見－溫灼培》美通脹回落，市場投資情緒升溫

《真知灼見》美國最新公布10月份以消費物價指數衡量的年通脹率為3.2%，遠較前值的3.7%低，核心年通脹率更降至4%，是兩年多以來低位，加上早前美國公布的10月份就業數字放慢等，大大增強市場對美國聯儲局加息周期見頂的看法。數字公布後，具指標性的美國10年期債息隨即下跌，今早於亞洲市場報4.4551%，跌破了4.5%的心理關位。美元匯價亦見急挫，所有主要貨幣全面上揚，包括日圓在內。今早美匯指數跌至靠近104邊。

現在，市場已再不是把焦點放在聯儲局加息的預期上，而是放在聯儲局何時減息的問題上。按利率期貨價格變化顯示，現市場估計明年5月份議息會，聯儲局將有八成機率作出減息，較上述通脹數字未公布前的市場估計早了一個月。或許大家反而會開始質疑，作為聯儲局主席的鮑威爾，為何他上周於國基會發言時，卻未能掌握到昨晚的通脹數字，還公開警告聯儲局有持續加息的可能？這不排除與鮑威爾是擔心市場過於興奮的心情會再次把通脹推升有關，從而增強聯儲局抗通脹的難度。事實上，早於今年6月份，美國CPI年通脹率也曾低見3%，但之後通脹率卻見逐步回升上3.7%。冬季將至，歐美天氣會否異常寒冷，導致油價上升並再度推升美國通脹，這實在需要觀察。



*美國政府本周停擺機率降*



美國政府於本周五（17日）出現停擺的可能性大大降低。昨晚美國眾議院以336票贊成、95票反對，通過了由眾議院議長約翰遜提出的臨時開支撥款法案，法案將提交參議院表決，料通過機會大。有關法案將容許美國政府正常運作至1月19日。上述消息對美股及市場投資氣氛可視為利好因素。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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