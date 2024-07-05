16/11/2023 16:35
《美元走勢－羅明立》美元兌日圓短期或150-152間波動
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|151.30
|151.37
|151.11
|歐元/美元
|1.0839
|1.0856
|1.0830
|英鎊/美元
|1.2396
|1.2424
|1.2380
|美元/瑞郎
|0.8884
|0.8889
|0.8867
|美元/港元
|7.8052
|7.8106
|7.8047
《美元走勢》美國10月生產者物價指數錄得了三年半來的最大降幅，按年增長1.3%，核心PPI上升2.4%，同樣低於預期，確認通脹持續放緩。美國10月零售銷售按月收縮0.1%，好過預期。多項數據結果強化了市場對美聯儲已完成加息的預期，但美元上日(15日)的大幅下挫已反映相關情緒變化，美匯指數反而有所反彈，阻力應在104.60附近。今日(16日)特別關注21:30美國進口物價指數、當周初請與續請失業金人數，以獲取最新市場動態。
日本政府公布第三季度國內生產總值(GDP)環比下滑0.5%，年率下降2.1%，超過預期，中斷了連續兩季的擴張。據日本經濟產業大臣西村康稔表示，全球經濟放緩對日本經濟構成風險，需要密切關注中國經濟前景。美元兌日圓在150見支持，上方重要阻力152.00仍然發揮作用，短期或在150-152之間波動。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0820
|1.0920
|1.0770
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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