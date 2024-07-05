16/11/2023 16:35

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 151.30 151.37 151.11 歐元/美元 1.0839 1.0856 1.0830 英鎊/美元 1.2396 1.2424 1.2380 美元/瑞郎 0.8884 0.8889 0.8867 美元/港元 7.8052 7.8106 7.8047

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0820 1.0920 1.0770 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國10月生產者物價指數錄得了三年半來的最大降幅，按年增長1.3%，核心PPI上升2.4%，同樣低於預期，確認通脹持續放緩。美國10月零售銷售按月收縮0.1%，好過預期。多項數據結果強化了市場對美聯儲已完成加息的預期，但美元上日(15日)的大幅下挫已反映相關情緒變化，美匯指數反而有所反彈，阻力應在104.60附近。今日(16日)特別關注21:30美國進口物價指數、當周初請與續請失業金人數，以獲取最新市場動態。日本政府公布第三季度國內生產總值(GDP)環比下滑0.5%，年率下降2.1%，超過預期，中斷了連續兩季的擴張。據日本經濟產業大臣西村康稔表示，全球經濟放緩對日本經濟構成風險，需要密切關注中國經濟前景。美元兌日圓在150見支持，上方重要阻力152.00仍然發揮作用，短期或在150-152之間波動。《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。